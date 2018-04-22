Milyonlarca çocuk onunla büyüdü… İlk kez ortaya çıkan detay

Milyonlarca \u00e7ocuk onunla b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u2026 \u0130lk kez ortaya \u00e7\u0131kan detay,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 kayd\u0131r\u0131n,Oyuncak denince ilk akla gelen Barbie bebeklerle ilgili \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131 bir ger\u00e7ek ilk kez ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,ABD\u2019li oyuncak devi Mattel\u2019in 1959\u2019da piyasaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ve o g\u00fcnden bu yana pop\u00fclerli\u011fini hi\u00e7 yitirmeyen Barbie bebeklerle ilgili yeni bir bilgi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nABD\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz hafta kutlanan \u2018Ulusal Karde\u015flik G\u00fcn\u00fc\u2019 kapsam\u0131nda, Barbie\u2019nin resmi Twitter hesab\u0131ndan bir mesaj payla\u015f\u0131ld\u0131. Karde\u015flik g\u00fcn\u00fcn\u00fcn kutland\u0131\u011f\u0131 mesajda, Barbie\u2019nin soyad\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,ABD\u2019li oyuncak devi Mattel\u2019in 1959\u2019da piyasaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ve o g\u00fcnden bu yana pop\u00fclerli\u011fini hi\u00e7 yitirmeyen Barbie bebeklerle ilgili yeni bir bilgi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nABD\u2019de ge\u00e7ti\u011fimiz hafta kutlanan \u2018Ulusal Karde\u015flik G\u00fcn\u00fc\u2019 kapsam\u0131nda, Barbie\u2019nin resmi Twitter hesab\u0131ndan bir mesaj payla\u015f\u0131ld\u0131. Karde\u015flik g\u00fcn\u00fcn\u00fcn kutland\u0131\u011f\u0131 mesajda, Barbie\u2019nin soyad\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u201cKarde\u015flik g\u00fcn\u00fcn\u00fcz kutlu olsun, Roberts karde\u015fler\u201d yazan mesajla, Barbie\u2019nin 59 y\u0131ll\u0131k tarihinde ilk kez soyad\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015f oldu.\r\n\r\nSosyal medyada b\u00fcy\u00fck ilgi \u00e7eken mesaj sonras\u0131, Twitter\u2019da en \u00e7ok dikkat \u00e7eken payla\u015f\u0131m \u2018Barbie\u2019nin soyad\u0131 m\u0131 varm\u0131\u015f? Onun tam ad\u0131n\u0131 Barbie Bebek san\u0131yorduk\u2019 oldu. Skipper', \u2018Chelsea' ve \u2018Stacie' adl\u0131 \u00fc\u00e7 karde\u015fi olan Barbie\u2019nin tam ad\u0131 ise Barbara Millicent Roberts.