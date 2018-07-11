Milyonlarca emekliye ikinci ikramiye müjdesi | Temmuz zammı ne kadar?

Haziran\u2019da bin liral\u0131k ilk ikramiyelerini alan emeklilerin yaz kazanc\u0131 s\u00fcrecek.,12.3 milyon emekli, bayram ikramiyeleri ve zam ile yaz\u0131 kazan\u00e7l\u0131 ge\u00e7iriyor. Haziran'da bin lira tutar\u0131ndaki ilk bayram ikramiyelerini alan emekliler, bu ayda rekor Temmuz zamm\u0131n\u0131n sevincini ya\u015f\u0131yor.,Temmuz zamm\u0131 ile maa\u015flar\u0131 artan emekliler, A\u011fustos\u2019ta da ikinci bin liral\u0131k ikramiyelerini alacak.,Takvim'in haberine g\u00f6re \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ayda emeklileri ikinci bayram ikramiyesi bekliyor. Yaz\u0131 kazan\u00e7l\u0131 ge\u00e7iren SSK, Ba\u011f-Kur ve memur emeklileri, ilk bin liral\u0131k bayram ikramiyelerini 7-8 Haziran'da cebine koydu.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine ayr\u0131ca Haziran'da maa\u015flar\u0131 da erken \u00f6dendi, b\u00f6ylece milyonlarca ki\u015fi bayrama maa\u015flar\u0131 cebinde girdi. ,T\u00fcm emekliler, Temmuz'da da zam ald\u0131.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine bu y\u0131l\u0131n ilk 6 ayl\u0131k d\u00f6neminde ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon kadar yani y\u00fczde 9.17 zam yap\u0131ld\u0131.,Memur emeklilerinin maa\u015flar\u0131na ise y\u00fczde 3.5 zam + y\u00fczde 5.17 enflasyon fark\u0131 yans\u0131t\u0131lacak.,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri, Temmuz'da, ayl\u0131k \u00f6deme g\u00fcnlerinde yeni maa\u015flar\u0131na kavu\u015facak.,Memur emeklileri ise Temmuz ay\u0131n\u0131n 1'i ile 5'i aras\u0131nda maa\u015flar\u0131n\u0131 ald\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u00f6n\u00fcmdeki g\u00fcnlerde zam farklar\u0131n\u0131 alacak.,A\u011fustos ay\u0131nda ise emeklilere yine bayram ikramiyesi var. T\u00fcm emeklilere, 21-24 A\u011fustos'ta kutlanacak Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde biner lira ikramiye \u00f6demesi yap\u0131lacak. ,\u0130kramiye, A\u011fustos'un 17'sine kadar hesaplara yat\u0131r\u0131lacak. Tam \u00f6deme tarihi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00c7al\u0131\u015fma Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan duyurulacak. ,Ayr\u0131ca SSK ve Ba\u011f- Kur emeklilerine A\u011fustos'ta bayram nedeniyle maa\u015flar\u0131n\u0131n erken \u00f6denmesi s\u00f6z konusu olabilecek.,.