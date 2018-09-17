Milyonlarca emekliye iyi haber! Bankalar artık o parayı kesemeyecek

T\u00fcketici Mahkemesine yap\u0131lan ba\u015fvuru sonucu bankalar\u0131n alacaklar\u0131 nedeniyle emekli maa\u015flar\u0131ndan yapt\u0131klar\u0131 kesintinin hukuka ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funa h\u00fckmedildi.\r\n,T\u00fcketici Mahkemesi, bankalar\u0131n, alacaklar\u0131 nedeniyle emeklilerin maa\u015f\u0131ndan yapt\u0131klar\u0131 kesintinin hukuka ayk\u0131r\u0131 oldu\u011funa h\u00fckmetti. ,\u0130\u015f\u00e7i emeklisi Emin \u0130\u015fler'in emekli maa\u015f\u0131 1400 lira. Maa\u015f\u0131, bir kamu bankas\u0131na yat\u0131r\u0131lan \u0130\u015fler ge\u00e7en y\u0131l Temmuz ay\u0131nda maa\u015f\u0131n\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in bankaya gitti\u011finde ilk \u015foku ge\u00e7irdi. Banka, \u0130\u015fler'in hesab\u0131ndan 349 liral\u0131k kesinti yapm\u0131\u015ft\u0131. Yap\u0131lan kesintinin nedeni ise, \u0130\u015fler'in bankaya olan kredi borcuydu..,Ancak yasaya g\u00f6re, nafaka bor\u00e7lar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda emekli maa\u015f\u0131ndan haciz yap\u0131lamaz. \u0130\u015fler, yap\u0131lan kesintinin iadesi i\u00e7in konuyu Bayrampa\u015fa T\u00fcketici Sorunlar\u0131 Hakem Heyeti'ne ta\u015f\u0131d\u0131. Ba\u015fvuru, yap\u0131lan kesintinin iadesini i\u00e7eriyordu. Heyet, taraflar\u0131 dinledikten ve delillerini toplad\u0131ktan sonra karar\u0131n\u0131 verdi. Heyet, yap\u0131lan kesintinin iadesine karar verdi.\r\n\r\n.,Heyetin bu karar\u0131 \u0130stanbul \u0130stanbul 11. T\u00fcketici Mahkemesi'ne ta\u015f\u0131nd\u0131. Heyet karar\u0131n\u0131n iptali istemi ile bankan\u0131n a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 dava 4 Ekim 2017 olarak kay\u0131tlara girdi..,Dava dosyas\u0131na g\u00f6re, banka ad\u0131na yap\u0131lan savunmada, \u0130\u015fler'in hesab\u0131ndan yap\u0131lan kesintinin hukuka uygun oldu\u011fu kaydedilerek \u00f6zetle "Bor\u00e7lunun banka nezdinde hesaplar\u0131nda bulunan paralar\u0131n tamam\u0131 bankaya rehinlidir. Banka da rehin hakk\u0131n\u0131 kulland\u0131" denildi. Mahkeme, taraflar\u0131n sundu\u011fu delilerin yan\u0131 s\u0131ra bilirki\u015fi raporu haz\u0131rlatt\u0131. Raporda, yap\u0131lan kesintinin iadesinin gerekti\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n.,Mahkeme, \u00e7\u0131kan rapor sonras\u0131 karar\u0131n\u0131 ge\u00e7en 11 Eyl\u00fcl g\u00fcn\u00fc verdi. Kararda, t\u00fcketici hakem heyetinin verdi\u011fi karar\u0131n yerinde oldu\u011funa h\u00fckmedildi. Kararda \u015f\u00f6yle denildi: "Yasal h\u00fck\u00fcmlere ayk\u0131r\u0131 olarak, davac\u0131 banka taraf\u0131ndan, daval\u0131n\u0131n izni olmaks\u0131z\u0131n emekli maa\u015f\u0131ndan yap\u0131lan kesintinin iadesine ili\u015fkin verilen hakem heyetinin karar\u0131 yerinde.".,Av. \u015eenol \u00d6z\u00e7ak\u0131c\u0131 karara ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede "Emekli maa\u015flar\u0131, nafaka bor\u00e7lar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda haczedilemez. Emekli hakk\u0131nda icra takibi ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f olsa dahi, emekli icra dairesine giderek, maa\u015f\u0131ndan kesinti yap\u0131lmas\u0131na muvafakat etmedik\u00e7e, emekli maa\u015flar\u0131 haczedilemez" dedi..,Av. \u00d6z\u00e7ak\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda "Bankalar, kredi kart\u0131ndan veya bireysel kredilerden kaynakl\u0131 alacaklar\u0131 oldu\u011fu iddias\u0131 ile herhangi bir yasal takip dahi ba\u015flatmadan, emekli m\u00fc\u015fterinin hesab\u0131na yatan emekli maa\u015f\u0131ndan otomatik kesinti yap\u0131yorlar. Bankalar, ge\u00e7en Ramazan ve Kurban Bayramlar\u0131 \u00f6ncesi yat\u0131r\u0131lan 1.000 TL ikramiyeler \u00fczerinde de bu \u015fekilde haks\u0131z olarak kesinti yapt\u0131. Emekliler, t\u00fcketici hakem heyetlerine ba\u015fvurarak haks\u0131z kesintilerin iptalini sa\u011flayabilir" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n.,Mahkeme, yap\u0131lan kesintinin iadesine ili\u015fkin hakem heyeti karar\u0131n\u0131 onarken yarg\u0131lama giderlerini de bankan\u0131n \u00fczerine b\u0131rakt\u0131. Karar\u0131n, milyonlarca emekliyi yak\u0131ndan ilgilendirdi\u011fine i\u015faret ediliyor.\r\n\r\n.