Milyonlarca emekliye müjde! Bu ay maaşlar artacak

Milyonlarca emekliye m\u00fcjde! Bu ay maa\u015flar artacak,,Emekli olup halen Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edenlerin maa\u015f\u0131ndan yap\u0131lan y\u00fczde 10'luk Sosyal G\u00fcvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi 10 \u015eubat itibariyle kald\u0131r\u0131l\u0131rken, bu ekstra zam maa\u015flara yans\u0131maya ba\u015flad\u0131. ,Halen Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan memur emeklileri, zamm\u0131 bu ay ald\u0131. SSK ve Ba\u011f-Kur'dan emekli olup halen Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fanlar da bu zamm\u0131 Nisan maa\u015flar\u0131nda g\u00f6recek.,SSK ve Ba\u011f- Kur'dan emekli olup kendi i\u015fini kuran emekliler, bu yasa sayesinde 87 lira ile 381 lira aras\u0131nda gelir art\u0131\u015f\u0131na kavu\u015facak. Halen en d\u00fc\u015f\u00fck emekli ayl\u0131\u011f\u0131 (Ba\u011f-Kur tar\u0131m) 874 lira 19 kuru\u015f. Bu maa\u015f\u0131 alan emeklilerden Ba\u011f- Kur kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edenlerin eline y\u00fczde 10'luk kesinti nedeniyle 786 lira 77 kuru\u015f ge\u00e7iyor. Kesinti kalkmas\u0131 sayesinde bu emeklinin eline art\u0131k maa\u015f\u0131 tam olarak ge\u00e7ecek yani 874 lira 19 kuru\u015f alacak. B\u00f6ylece emekli 87 lira 42 kuru\u015f gelir art\u0131\u015f\u0131 elde edecek.,En y\u00fcksek emekli maa\u015f\u0131 da (SSK) halen 3 bin 814 lira. Bu maa\u015f\u0131 alan emeklilerden Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edenlerin eline destek primi kesintisi nedeniyle 3 bin 431 lira 60 kuru\u015f ge\u00e7iyordu. Kesintinin kalkmas\u0131yla bu emeklinin eline art\u0131k her ay 3 bin 814 lira ge\u00e7ecek. B\u00f6ylece bu emekli 381 lira 40 kuru\u015f gelir art\u0131\u015f\u0131na kavu\u015facak. \u00c7al\u0131\u015fan emeklilerin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcren d\u00fczenleme, 10 \u015eubat'ta Resmi Gazete'de yay\u0131mlan\u0131rken, yay\u0131m\u0131n\u0131 takip eden \u00f6deme d\u00f6nemi ba\u015f\u0131ndan itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi. SSK ve Ba\u011f-Kur kapsam\u0131nda ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n \u015eubat d\u00f6nemindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sebebiyle tahakkuk eden destek primi Mart d\u00f6nemi ayl\u0131klar\u0131ndan kesildi, Nisan d\u00f6neminde \u00f6denecek ayl\u0131klarda bu kesinti yap\u0131lmayacak.,Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda emekli ayl\u0131\u011f\u0131 alanlar\u0131n \u015eubat d\u00f6nemindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sebebiyle tahakkuk eden destek primi \u015eubat ayl\u0131klar\u0131ndan pe\u015fin olarak kesildi\u011finden, bu ki\u015filerin Mart d\u00f6nemi ayl\u0131klar\u0131ndan SGDP kesintisi yap\u0131lmad\u0131. Kesintinin kald\u0131r\u0131lmas\u0131yla baz\u0131 emeklilere iade imkan\u0131 do\u011fdu. Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131 3 ayl\u0131k d\u00f6nemler itibariyle alanlardan, kesintinin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n maa\u015fa yans\u0131d\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neme ili\u015fkin ayl\u0131klar\u0131n\u0131 alm\u0131\u015f olanlara iade yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nY\u00dcZDE 10 KES\u0130NT\u0130 FARKLARI \u00d6DEN\u0130YOR\r\n\r\nKendi i\u015fini yapan emeklilerden kesilen SGDP kald\u0131r\u0131ld\u0131. B\u00f6ylece emeklilerin maa\u015f\u0131na y\u00fczde 10'luk bir art\u0131\u015f yans\u0131d\u0131. Bu \u00f6demeler memur emeklileri i\u00e7in bu ay hesaba yatt\u0131. Di\u011fer emekliler ise Nisan ay\u0131ndan itibaren farklar\u0131n\u0131 alacak.