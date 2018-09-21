Milyonlarca emekliye zam müjdesi!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak zamm\u0131 ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ,2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar\u0131n g\u00f6z\u00fc intibakta. ,Milyonlarca emekli, Meclis'in a\u00e7\u0131lmas\u0131 ile birlikte, intibak zamm\u0131 i\u00e7in yasa bekliyor. ,Peki bu durumda emekli maa\u015flar\u0131 ne kadar olacak? Emekliler ne kadar zam alacak? Detaylar haberimizde...,Emekliler, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak zamm\u0131 yolunu a\u00e7acak d\u00fczenlemenin Meclis'e ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyor.,Buna g\u00f6re, intibak d\u00fczenlemesi yasayla yap\u0131labilecek. E\u011fer intibak vizesi \u00e7\u0131karsa, emeklilerin bir \u015fey yapmas\u0131na gerek olmayacak. , Yasan\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan da 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar\u0131n maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak.,Bu da belli bir s\u00fcre alacak. D\u00fczenleme, her emekliye farkl\u0131 yans\u0131yacak. , Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlar\u0131n\u0131n bu seviyelerde olabilece\u011fini belirtiyor. , T\u00fcrkiye Emekliler Derne\u011fi, yap\u0131lacak bir intibak d\u00fczenlemesinin yakla\u015f\u0131k 5 milyon emekliyi kapsayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade ediyor. (Takvim),2000 y\u0131l\u0131 \u00f6ncesinde emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131ya 50 ile 355 lira zam yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. , Anayasa Mahkemesi, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak i\u00e7in TBMM'yi adres g\u00f6stermi\u015fti.,Yap\u0131lacak d\u00fczenleme ile 355 liraya varan zam yolunu a\u00e7\u0131lacak.