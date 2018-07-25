Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Tarih netleşti

SSK, Ba\u011f-Kur ve Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 emeklileri ikramiye hayalinde murad\u0131na erdi. ,T\u00fcm emekliler, hangi kurumdan emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131rsa ba\u011flans\u0131n, maa\u015f\u0131 ne olursa olsun her y\u0131l Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131 \u00f6ncesinde biner lira ikramiye hakk\u0131na kavu\u015ftu. ,\u0130lk ikramiye \u00f6demesi ge\u00e7ti\u011fimiz Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde yap\u0131ld\u0131. ,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki ay da Kurban Bayram\u0131 \u00f6ncesinde biner lira \u00f6denecek. Emekliler bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, tarih de netle\u015fmeye ba\u015flad\u0131.,6-10 A\u011eUSTOS'A KES\u0130N G\u00d6Z\u00dcYLE BAKILIYOR\r\n\r\n,Kurban Bayram\u0131 21 A\u011fustos'ta ba\u015fl\u0131yor. ,Ay\u0131n 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 A\u011fustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye \u00f6demeleri 17 A\u011fustos'a kadar yap\u0131lacak. Emekliler 1-17 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda biner lira bayram ikramiyesini alabilecek., \u0130lk ikramiye 15 Haziran'da ba\u015flayan Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesi 7-8 Haziran tarihlerinde \u00f6denmi\u015fti. ,A\u011fustos'taki ikramiyenin de ay\u0131n 6's\u0131 ile 10'u aras\u0131ndaki bir tarihte verilebilece\u011fi belirtiliyor. Kesin tarihi ise Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu duyuracak.