Milyonlarca kişinin beklediği hafta geldi

Milyonlar bayrama ikramiyeleri cebinde girecek. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklileri per\u015fembe, memur emeklileri cuma g\u00fcn\u00fc bin lira ikramiyeyi hesab\u0131nda g\u00f6recek. ,Emeklilere bin lira, vefat eden emeklilerin maa\u015flar\u0131n\u0131 alan hak sahibi yak\u0131nlar\u0131na ise hisseleri oran\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lacak.,. 2 dosyadan birden ayl\u0131k alanlara ise tek dosya \u00fczerinden ikramiye \u00f6denecek. Bu ki\u015filerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 oran\u0131 daha y\u00fcksek ise o dosya baz al\u0131narak \u00f6denecek.,S\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri olanlara da ikramiye s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik derecesi oran\u0131nda \u00f6deme yap\u0131lacak. \u00d6rne\u011fin; meslekte kazanma g\u00fcc\u00fc kay\u0131p oran\u0131 y\u00fczde 25 olmas\u0131 nedeniyle s\u00fcrekli i\u015f g\u00f6remezlik geliri almakta olanlara, bin liran\u0131n y\u00fczde 25'i oran\u0131nda, yani 250 lira tutar\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6denecek. \u0130kramiyeden yeni emekliler de yararlanacak.,Milyonlarca emeklinin bekledi\u011fi hafta geldi.,Hesab\u0131n\u0131z\u0131 kontrol edin.,T\u00fcm emeklilere bayram ikramiyeleri bu hafta yat\u0131r\u0131l\u0131yor. , 16 A\u011fustos'a kadar emekli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flananlar da bin liral\u0131k \u00f6demeyi alabilecek. Bu tarihten sonra emekli olanlar ise \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131ldan itibaren bayram ikramiyelerini almaya ba\u015flayacak. ,Bu hafta 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira \u00f6deme yap\u0131lacak..,\u00d6rne\u011fin; e\u015finin vefat etmesi nedeniyle y\u00fczde 50 hisse oran\u0131 ile e\u015fe, y\u00fczde 25 hisse oran\u0131 ile yetim \u00e7ocu\u011fa \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 \u00f6denmesi halinde; e\u015fe 500, yetim \u00e7ocu\u011fa ise 250 lira tutar\u0131nda bayram ikramiyesi \u00f6demesi yap\u0131lacak