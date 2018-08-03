Milyonlarca kişinin borcu silindi

B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde...\r\n,Milyonlarca ki\u015finin borcu silindi\r\n,.,\u0130steyen Ba\u011f-Kur'lular daha sonra ba\u015fvurarak bu s\u00fcreleri yeniden hizmet s\u00fcrelerine ekletebilecek.\r\n,Takvim'den Hazal Ate\u015f'in haberine g\u00f6re Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), \u00f6nceki g\u00fcn ba\u015fvuru \u015fart\u0131 aramadan, 31 May\u0131s \u00f6ncesine ait prim borcu olup bunlar\u0131 yap\u0131land\u0131rmayan ya da \u00f6demeyenlerin bor\u00e7lar\u0131n\u0131 sildi, bu bor\u00e7lara ili\u015fkin hizmet s\u00fcrelerini dondurdu.\r\n,.\r\n,H\u00fck\u00fcmet, May\u0131s ay\u0131 itibariyle prim borcu olan, \u00f6deme yapamayanlar\u0131n sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcrelerinin durdurulmas\u0131, ihyas\u0131, prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n silinmesiyle 3 milyon vatanda\u015f\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc.\r\n,Sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi; prim \u00f6demesi bulunan sigortal\u0131lar\u0131n daha \u00f6nce \u00f6dedikleri primlerin tam olarak kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131 ay\u0131n sonu itibariyle, prim \u00f6demesi bulunmayanlar\u0131n ise tescil tarihi itibariyle sigortal\u0131l\u0131\u011f\u0131 durduruldu.\r\n,Sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 durdurulanlardan \u00e7al\u0131\u015fmaya devam edenlerin sigortal\u0131l\u0131klar\u0131 1 Haziran 2018 itibariyle yeniden ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Durdurulan s\u00fcreler sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresi olarak de\u011ferlendirilmeyecek ve bunlara kurum alacaklar\u0131 aras\u0131nda yer verilmeyecek.\r\n,Bunun i\u00e7in SGK'ya ba\u015fvurulup ihya talebinde bulunulmas\u0131 ve borcun 3 ay i\u00e7inde \u00f6denmesi gerekecek.\r\n,\u0130hya ile dondurulan s\u00fcreler emeklilik hesab\u0131nda kullan\u0131labilecek..\r\n