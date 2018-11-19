Milyonlarca kişiye ek güvence geliyor

H\u00fck\u00fcmet, 12 milyon emeklinin refah d\u00fczeyini y\u00fckseltmek, geli\u015fme h\u0131z\u0131ndan daha fazla pay almalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in 2019 y\u0131l\u0131nda da t\u00fcm imk\u00e2nlar\u0131 sunacak.\r\n,Bu y\u0131l SSK tar\u0131m emekli ayl\u0131klar\u0131 y\u00fczde 104, Ba\u011f-Kur tar\u0131m emekli ayl\u0131klar\u0131 y\u00fczde 412, memur emekli ayl\u0131klar\u0131 y\u00fczde 48 art\u0131\u015f reel g\u00f6sterdi. .,Devredilen SSK ve Ba\u011f-Kur emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131n 2019 y\u0131l\u0131 Ocak ve temmuz aylar\u0131nda \u00f6nceki 6 ayl\u0131k enflasyon tahmini dikkate al\u0131narak art\u0131r\u0131lacak. ,Kamu g\u00f6revlileriyle yap\u0131lan toplu s\u00f6zle\u015fme h\u00fck\u00fcmlerine g\u00f6re memur maa\u015flar\u0131 ve memur emekli ayl\u0131klar\u0131n\u0131n 2019 Ocak ay\u0131nda y\u00fczde 4, Temmuz'da y\u00fczde 5 art\u0131r\u0131lacak,Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalmalar\u0131n\u0131 engellemek, sosyal g\u00fcvenlik hizmetlerini g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in 2019 destek ajandas\u0131nda yer alan ba\u015fl\u0131klar \u015f\u00f6yle:,Bin liran\u0131n alt\u0131nda emekli ayl\u0131\u011f\u0131 kalmayacak. Geli\u015fme h\u0131z\u0131ndan pay alamayan yakla\u015f\u0131k 1.9 milyon emeklinin intibak\u0131 d\u00fczenlenirken, 2019 y\u0131l\u0131nda da bin lira alt\u0131 ayl\u0131klarda iyile\u015fme yap\u0131lacak.,Yeni h\u00fck\u00fcmet sistemi ile kamuda ve \u00f6zel sekt\u00f6rden emekli olan, g\u00f6revinden ayr\u0131lan y\u00f6neticiler, uzman personel devlet kurumlar\u0131nda maa\u015fl\u0131 \u00e7al\u0131\u015fabilecek.\r\n,Bu ki\u015filere esnek \u00e7al\u0131\u015fma y\u00f6ntemi uygulanacak.,ANNELER-EV KADINLARINA EMEKL\u0130L\u0130K: ,\u00c7al\u0131\u015fan annelere emeklilik d\u00fczenlemeleri yap\u0131l\u0131rken, mevzuatlar yenilenecek.\r\nDo\u011fum bor\u00e7lanmalar\u0131nda staj s\u00fcrelerinin dikkate al\u0131nmas\u0131 konusunda hassasiyet g\u00f6sterilecek., Anneler staj\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarihten sonra yapt\u0131klar\u0131 3 do\u011fuma kadar rahat\u00e7a bor\u00e7lanabilecek.,SGK b\u00fct\u00fcnle\u015fik mali y\u00f6netim sisteminin hayata ge\u00e7irilmesiyle emekli hizmetleri etkinle\u015ftirilecek.\r\n,Emeklilik ba\u015fta olmak \u00fczere sosyal g\u00fcvenlikle ilgili kamu hizmetlerin \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131na e-devlet kap\u0131s\u0131 \u00fczerinden eri\u015fimi sa\u011flanacak.,S\u0130GORTA S\u0130STEM\u0130 G\u00dc\u00c7LENECEK,: Sigortac\u0131l\u0131k sekt\u00f6r\u00fc daha da geli\u015ftirilecek. Bu kapsamda sigortac\u0131l\u0131k ve \u00f6zel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha \u00f6ng\u00f6r\u00fclebilir olmas\u0131 sa\u011flanacak. ,Sigortac\u0131l\u0131k ve \u00d6zel Emeklilik Sekt\u00f6rleri G\u00f6zetim ve Denetim Politika Belgesi uygulamaya konulacak. (Sabah),Evde \u00fcretim yapanlar\u0131n sigortal\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc kolayl\u0131k g\u00f6sterilecek. Evden i\u015f yapanlar\u0131n da emeklilik haklar\u0131na eri\u015febilme imk\u00e2nlar\u0131 geli\u015ftirilecek.