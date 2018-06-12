Milyonlarca kişiyi dört müjde birden

Milyonlarca ki\u015fiyi sevindiren haber Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan geldi.\r\n,M\u00fcjdeler pe\u015f pe\u015fe s\u0131raland\u0131, sizi de ilgilendiriyor olabilir! \u0130\u015fte detaylar...\r\n,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131, vergi indirimleri ve istisnalar\u0131 getiren d\u00f6rt tebli\u011fi hayata ge\u00e7irdi. \u0130\u015fte y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe giren d\u00fczenlemeler:\r\n,Kad\u0131n hizmet erbab\u0131na sa\u011flanan kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi yard\u0131m\u0131nda gelir vergisi istisnas\u0131 uygulamas\u0131n\u0131n esaslar\u0131 d\u00fczenlendi.\r\n,Buna g\u00f6re, kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi hizmetinin i\u015fverenlerce i\u015fyerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kad\u0131na sa\u011flanan menfaatin tamam\u0131 gelir vergisinden istisna olacak. \u0130\u015fverenlerce, kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi hizmetinin i\u015fyerinde verilmedi\u011fi durumlarda, kad\u0131n hizmet erbab\u0131n\u0131n hizmet ald\u0131\u011f\u0131 gelir veya kurum- lar vergisi m\u00fckelleflerince i\u015fletilen kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131m evlerine \u00f6deme yap\u0131lmak suretiyle sa\u011flanan menfaatler de istisna kapsam\u0131nda olacak. D\u0131\u015far\u0131dan kre\u015f hizmeti alan i\u015fverenler, her \u00e7ocuk i\u00e7in asgari \u00fccretin ayl\u0131k br\u00fct tutar\u0131n\u0131n y\u00fczde 50'sini (bin 14 lira 75 kuru\u015f) a\u015fmamak \u00fczere bu istisnadan yararlanabilecek. A\u015f\u0131l\u0131rsa, a\u015fan k\u0131s\u0131m \u00fccret olarak vergilendirilecek.\r\n,16 ve daha b\u00fcy\u00fck ya\u015ftaki baz\u0131 ara\u00e7lar\u0131n ihra\u00e7 edilmesi ya da hurdaya \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak yeni ara\u00e7 al\u0131m\u0131nda 10 bin liraya kadar \u00d6TV indirimi yap\u0131lacak.,Al\u0131nacak arac\u0131n vergisiz fiyat\u0131 46 bin liran\u0131n alt\u0131ndaysa te\u015fvik tutar\u0131 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyat\u0131 46 bin ila 80 bin lira aras\u0131nda ise 8 bin, 80 bin liray\u0131 a\u015f\u0131yorsa da 3 bin lira \u00d6TV indirimi sa\u011flanacak.\r\n,2 y\u0131ld\u0131r asgari \u00fccretin y\u0131l ba\u015f\u0131nda belirlenen net tutar\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fmemesi i\u00e7in ge\u00e7ici olarak uygulanan ilave asgari ge\u00e7im indirimi uygulamas\u0131n\u0131n kal\u0131c\u0131 olmas\u0131na ili\u015fkin h\u00fck\u00fcm de Maliye'nin tebli\u011finde yer ald\u0131. D\u00fczenlemeyle net asgari \u00fccret bu y\u0131l bin 603 liran\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015fmeyecek.,Konutlar\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131na kurulacak tek bir elektrik \u00fcretim tesisinde \u00fcretilecek ihtiya\u00e7 fazlas\u0131 elektrik enerjisini satanlar 'vergiden muaf esnaf' kabul edilecek.,Muafl\u0131ktan yararlanmak i\u00e7in \u00fcretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutlar\u0131n \u00e7at\u0131 veya cephelerinde kurulu olmas\u0131 \u015fart\u0131 aranacak.\r\n