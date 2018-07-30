Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Başvuran o paraları geri alabilir

Milyonlarca ki\u015fiyi ilgilendiriyor! ,Ba\u015fvuran o paralar\u0131 geri alabilir,T\u00fcketici Ba\u015fvuru Merkezi Derne\u011fi Genel Ba\u015fkan\u0131 Avukat \u0130brahim G\u00fcll\u00fc, Dan\u0131\u015ftay\u2019\u0131n Hesap \u0130\u015fletim \u00dccretini (H\u0130\u00dc) \u0130ptal karar\u0131n\u0131 de\u011ferlendirdi.\r\n,T\u00fcketici Ba\u015fvuru Merkezi Genel Ba\u015fkan\u0131 Av. \u0130brahim G\u00fcll\u00fc, DHA'ya yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Dan\u0131\u015ftay 15. Dairesi, bankalar\u0131n Hesap \u0130\u015fletim \u00dccreti almas\u0131n\u0131 d\u00fczenleyen y\u00f6netmelik h\u00fckm\u00fcn\u00fc iptal etti. ,B\u00f6ylece t\u00fcketici a\u00e7\u0131s\u0131ndan ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck 10 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te \u00f6demi\u015f olduklar\u0131 hesap i\u015fletim \u00fccretlerinin iadesinin yolu a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f oldu. ,T\u00fcketici Ba\u015fvuru Merkezi (TBM) Onursal Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n A\u011fao\u011flu taraf\u0131ndan d\u00f6rt y\u0131l \u00f6nce ba\u015flat\u0131lan hukuki s\u00fcre\u00e7 sonucunda t\u00fcketici hareketi b\u00fcy\u00fck bir kazan\u0131m sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. ,Bu sayede milyonlarca insan 10 y\u0131ll\u0131k s\u00fcre\u00e7te \u00f6demi\u015f olduklar\u0131 milyarlarca liray\u0131 geri alma imkan\u0131na sahip olmu\u015ftur dedi.\r\n\r\n,Milyonlarca ma\u011fdur t\u00fcketiciyi ilgilendiren bu konuda piyasaya doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n \u00e7\u0131karak f\u0131rsat avc\u0131l\u0131\u011f\u0131 yapaca\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcren G\u00fcll\u00fc, TBM Onursal Ba\u015fkan\u0131 Ayd\u0131n A\u011fao\u011flunun giri\u015fimleri ve a\u00e7m\u0131\u015f oldu\u011fu dava ile ba\u015flayan, bug\u00fcn de Dan\u0131\u015ftay karar\u0131 ile b\u00fcy\u00fck bir m\u00fcjde alan t\u00fcketiciler gelinen noktada kazan\u00e7 f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131na dikkat etmelidir. ,Ge\u00e7mi\u015fte \u00f6rneklerini fazlas\u0131yla g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fcz, halen de s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen kart aidat\u0131n\u0131n, kredi dosya masraf\u0131n\u0131n geri al\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in t\u00fcketicilere hizmet veriyormu\u015f gibi g\u00f6sterip t\u00fcketiciyi doland\u0131ran f\u0131rsat\u00e7\u0131lar\u0131n yeniden ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 kuvvetle muhtemeldir. ,Hatta bir k\u0131sm\u0131, kendilerinin t\u00fcketici derne\u011fi oldu\u011funu iddia edecek ve muhtemelden \u00f6te kesinlikle \u00e7\u0131kacaklard\u0131r., Bu d\u00fc\u015f\u00fcncemizden \u00f6t\u00fcr\u00fc, hesap i\u015fletim \u00fccretlerinizi geri al\u0131yoruz diyerek ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fimiz bu doland\u0131r\u0131c\u0131lar\u0131n, bedel kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6nderecekleri birka\u00e7 bo\u015f dilek\u00e7e \u00f6rne\u011fi ile yine t\u00fcketicileri ma\u011fdur etme ihtimaline kar\u015f\u0131l\u0131k uyar\u0131yoruz. ,Daha \u00f6nce yap\u0131lan savc\u0131l\u0131k soru\u015fturmas\u0131nda, kredi dosya masraf\u0131n\u0131n iadesine y\u00f6nelik doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k faaliyetinde bulunanlardan sadece birisinin \u00e7a\u011fr\u0131 merkezine g\u00fcnde ortalama iki bin talep geldi\u011fi, 1200 net sat\u0131\u015f\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi ve 89 lira bedelle g\u00f6nderilen bo\u015f dilek\u00e7e kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda herg\u00fcn ortalama 106 bin, ayl\u0131k yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7 milyon lira has\u0131lat sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Pirince giderken evdeki bulgurdan da olmamak i\u00e7in t\u00fcketicimiz uyan\u0131k olmal\u0131d\u0131r. Bu f\u0131rsat\u00e7\u0131 ve doland\u0131r\u0131c\u0131lara itibar etmemelidirler dedi.\r\n \r\n,T\u00fcketicilerin, bu konuda hi\u00e7 kimseyi arac\u0131 k\u0131lmas\u0131na ya da hizmet almas\u0131na gerek olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen G\u00fcll\u00fc, Yap\u0131lmas\u0131 gereken son derece basit ve kolayd\u0131r. T\u00fcketici ge\u00e7mi\u015fe d\u00f6n\u00fck 10 sene i\u00e7inde hesap i\u015fletim \u00fccreti kesilmi\u015fse, yaz\u0131l\u0131 \u015fekilde bankalardan dekontlar\u0131n\u0131 isteyerek bu kesintilerin iadesini talep etmelidir. ,Bankalar\u0131n olumsuz cevap vermeleri ya da cevap vermemeleri halinde T\u00fcketici Hakem Heyetlerine, internet \u00fczerinden veya dekontlar\u0131yla bir dilek\u00e7e ile il\u00e7e kaymakaml\u0131klar\u0131na giderek ba\u015fvurmal\u0131d\u0131r dedi.