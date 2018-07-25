Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Kasko hiçbir masrafı karşılamayacak

Milyonlarca s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc ilgilendiren karar!,Engelli raporu ile \u00d6TV ve MTV'den muaf olarak al\u0131nan ara\u00e7lar\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fclerine Yarg\u0131tay'dan k\u00f6t\u00fc haber geldi. \u00d6z\u00fcrl\u00fc yak\u0131nlar\u0131 \u00fczerine ara\u00e7 al\u0131p direksiyonuna ge\u00e7en s\u00fcr\u00fcc\u00fcler kaza yapt\u0131klar\u0131 takdirde kaskodan da muaf olacaklar.\r\n,T\u00dc\u0130K verilerine g\u00f6re T\u00fcrkiye'de 5 milyonun \u00fczerinde engelli vatanda\u015f bulunuyor. Yani T\u00fcrkiye n\u00fcfusunun y\u00fczde 7'sini engelliler olu\u015fturuyor. Bunun y\u00fczde 43'\u00fc erkek, y\u00fczde 57'si kad\u0131n. Vergi muafiyetlerinden \u00e7al\u0131\u015fma haklar\u0131na, fatura indirimlerinden otomobilde d\u00fc\u015f\u00fck fiyata kadar pek \u00e7ok hak engelli vatanda\u015flar\u0131n hizmetine sunuluyor.\r\n\r\n,Y\u00fczde 90 ve \u00fczeri engelli yak\u0131n\u0131 olanlar \u00d6TV (\u00d6zel T\u00fcketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Ta\u015f\u0131tlar Vergisi) muafiyetli s\u0131f\u0131r ara\u00e7 alabiliyor. Ayr\u0131ca y\u00fczde 90 ve \u00fczeri engelli yak\u0131n\u0131 olanlar, engelli yak\u0131n\u0131 taraf\u0131ndan kullan\u0131lmas\u0131 ve engelli ki\u015finin ortopedik engelli olmas\u0131 \u015fart\u0131 ile yurt d\u0131\u015f\u0131ndan \u00f6zel tertibatl\u0131 ara\u00e7 getirtebiliyor. ,Engellilik durumlar\u0131n\u0131n ara\u00e7lar\u0131 bizzat kullanamayacak ve s\u00fcrekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kulland\u0131klar\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131k raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi y\u00fczde 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yapt\u0131ran malul ve engelliler be\u015f y\u0131lda bir s\u00fcr\u00fcc\u00fc dahil 9 ki\u015filik oturma yeri olan \u00d6TV'siz s\u0131f\u0131r ara\u00e7 alabiliyor.,Engelli vatanda\u015flara t\u00fcm bu haklar tan\u0131n\u0131rken Tokat'\u0131n Turhal il\u00e7esinde ise milyonlarca ki\u015fiyi yak\u0131ndan ilgilendiren ilgin\u00e7 bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131. \u0130l\u00e7e merkezinde meydana gelen kazada, y\u00fczde 90'\u0131n \u00fczerinde engelli ki\u015fiye ait otomobilde b\u00fcy\u00fck \u00e7apta maddi hasar meydana geldi. Hasar bedelini arac\u0131 kaskolatt\u0131\u011f\u0131 sigorta \u015firketinden almak isteyen ara\u00e7 sahibi kaskodan onay alamay\u0131nca b\u00fcy\u00fck \u015fok ya\u015fad\u0131. \u015eirket, kaza an\u0131nda arac\u0131 otomobil sahibinin de\u011fil ba\u015fka birinin kulland\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00f6deme yap\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. ,Kasko hi\u00e7bir masraf\u0131 kar\u015f\u0131lamayacak,Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kap\u0131s\u0131n\u0131 \u00e7alan ara\u00e7 sahibi, \u00d6TV'den muaf olarak sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 ara\u00e7taki hasar\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131n\u0131 talep etti. Daval\u0131 sigorta \u015firketi avukat\u0131 ise arac\u0131 ba\u015fkas\u0131n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle davan\u0131n reddedilmesini istedi. Mahkeme, bin 500 liral\u0131k hasar bedeli ile bin liral\u0131k de\u011fer kayb\u0131 bedelini talep eden davac\u0131n\u0131n haks\u0131z oldu\u011funa h\u00fckmetti. Davac\u0131 karar\u0131 temyiz edince devreye Yarg\u0131tay 17. Hukuk Dairesi girdi. Daire, mahkeme karar\u0131n\u0131 onad\u0131. Emsal nitelikteki kararla; bir yak\u0131n\u0131n\u0131n \u00fczerine ald\u0131\u011f\u0131 arac\u0131 kullananlar\u0131n kaza yapmas\u0131 halinde kaskodan yararlanamayacaklar\u0131 h\u00fck\u00fcm alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f oldu.