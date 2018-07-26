Milyonları ilgilendiren kanun teklifi yasalaştı

1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih \u00f6ncesinde do\u011fanlar, 15 bin T\u00fcrk liras\u0131 \u00f6demeleri ve 21 g\u00fcn temel askerlik e\u011fitimini alanlar askerli\u011fini yapm\u0131\u015f say\u0131lacak. Yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki vatanda\u015flar ise 2 bin Euro \u00f6deyecekler ve uzaktan e\u011fitim alacaklar.\r\n,Tabipler ve di\u015f hekimleri emeklileri her ay ayl\u0131klar\u0131yla birlikte ilave \u00f6deme yap\u0131lacak. Emekli maa\u015f\u0131 2 bin TL'ye kadar art\u0131r\u0131lacak.\r\n,Kabul edilen teklife g\u00f6re; \u015eans oyunlar\u0131nda ikramiye toplam\u0131, y\u00fczde 59'dan y\u00fczde 83'e \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131yor.\r\n,Kanal \u0130stanbul'un yap-i\u015flet-devret modeli kapsam\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n,Sa\u011fl\u0131k\u00e7\u0131lar 1 y\u0131l i\u00e7in 60 g\u00fcn fiili hizmet s\u00fcresi zamm\u0131 alacak.\r\n,Uluslararas\u0131 Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri unvanl\u0131 bir anonim \u015firket kurulacak.\r\n,Askeri Kanun ile Baz\u0131 Kanun ile Kanun H\u00fckm\u00fcnde Kararnamelerde De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Kanun TBMM'de kabul edilerek yasala\u015ft\u0131.\r\n,Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 pilot ihtiyac\u0131n\u0131 d\u00f6rt y\u0131ll\u0131k \u00fcniversite mezunlar\u0131ndan kar\u015f\u0131layabilecek.\r\n