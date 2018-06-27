Milyonları ilgilendiriyor! 355 TL verilecek

\u0130kramiyeyle sevinen emeklilerin yeni d\u00f6nemde beklentisi intibak. ,5 milyon emekli intibak yasas\u0131 istiyor. \r\n\r\n,Yap\u0131lacak d\u00fczenleme, 2000 ve sonras\u0131nda emekli olanlara 355 liral\u0131k zamm\u0131n yolunu a\u00e7acak.\r\n\r\n,Milyonlarca emeklinin intibak umudu s\u00fcr\u00fcyor. ,Anayasa Mahkemesi, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak i\u00e7in adres olarak Meclis'i g\u00f6sterdi. Emekliler, merakla bekleyi\u015fe ge\u00e7ti.\r\n \r\n,Emeklilere intibak, yasa \u00e7\u0131kar\u0131larak hayata ge\u00e7ebilecek. 2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce emekli olan yakla\u015f\u0131k 2 milyon ki\u015fiye y\u00f6nelik yap\u0131lan intibak d\u00fczenlemesi, 2000'den sonra emekli olanlar\u0131 da umutland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,\u00d6ncelikle ombudsmana ta\u015f\u0131nan ve hakl\u0131 bulunan intibak talebi, \u00f6nce idare mahkemelerine, ard\u0131ndan da Yarg\u0131tay'a ta\u015f\u0131nm\u0131\u015f ancak yarg\u0131 vizesi alamam\u0131\u015ft\u0131. ,Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmu\u015ftu. Anayasa Mahkemesi, 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlara intibak i\u00e7in karar\u0131n\u0131 verdi. \r\n\r\n,Mahkeme, \u201cAnayasan\u0131n 148'inci maddesinin d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc f\u0131kras\u0131nda, kanun yolunda g\u00f6zetilmesi gereken hususlara ili\u015fkin \u015fikayetlerin, bireysel ba\u015fvuruda incelenemeyece\u011fi belirtilmi\u015ftir\u201d diyerek intibak ba\u015fvurusunu reddetti. ,Anayasa Mahkemesi'nin bu karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan g\u00f6zler Meclis'e \u00e7evrildi. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olan yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015fiye intibak, yasal d\u00fczenleme yap\u0131larak hayata ge\u00e7irilebilecek., D\u00fczenleme yap\u0131l\u0131rsa, milyonlarca emeklinin maa\u015f\u0131 yeniden hesaplanacak. 2000 y\u0131l\u0131 ve sonras\u0131nda emekli olanlar, \u00f6nceki intibakta oldu\u011fu gibi 355 liraya varan zamlardan yararlanabilecek. \r\n \r\n,\u0130lk intibaktan yakla\u015f\u0131k 2 milyon SSK'l\u0131 yararland\u0131. Maa\u015flarda 50 ile 355 lira aras\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. Yeni intibak hayata ge\u00e7erse, yakla\u015f\u0131k 5 milyon ki\u015finin yararlanaca\u011f\u0131 belirtiliyor. Zam oran\u0131n\u0131n da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olmas\u0131 bekleniyor. \r\n \r\n,2000 y\u0131l\u0131ndan \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131lara intibak yasas\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lm\u0131\u015f ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam alm\u0131\u015ft\u0131. Hatta yap\u0131lan baz\u0131 hatalar dolay\u0131s\u0131yla maa\u015f\u0131 eksik ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin liray\u0131 bulan toplu \u00f6demeler de yap\u0131ld\u0131. 31 Aral\u0131k 1999 tarihinde emekli olan bir vatanda\u015f bu haktan yararlan\u0131rken 1 Ocak 2000'de yani bir g\u00fcn sonra emekli olan ise yararlanamad\u0131.\r\n \r\n,Maa\u015f hesaplamalar\u0131nda ve Ayl\u0131k Ba\u011flanma Oranlar\u0131'ndaki farkl\u0131l\u0131klar\u0131n giderilmesi d\u0131\u015f\u0131nda, emeklilerin bekledi\u011fi baz\u0131 intibak konular\u0131 da bulunuyor. SGK \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda birle\u015fmesine ra\u011fmen kurumlara g\u00f6re hala farkl\u0131 uygulamalar yap\u0131l\u0131yor. ,Bunlar da \u015f\u00f6yle s\u0131ralanabilir: Ba\u011f-Kur ve SSK aras\u0131ndaki prim fark\u0131n\u0131n giderilmesi. Ba\u011f-Kur'lular 9 bin g\u00fcn prim \u00f6derken SSK'l\u0131lar y\u0131la g\u00f6re 5 bin ile 5 bin 900 g\u00fcnle hatta 3 bin 600 g\u00fcnle bile emekli olabiliyor. T\u00fcm emeklilerin toplu s\u00f6zle\u015fmeyle zamlar\u0131n\u0131n belirlenece\u011fi bir sistem kurulmal\u0131. B\u00f6ylece emeklilere e\u015fit zam imkan\u0131 gelecek.