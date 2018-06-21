Milyonları ilgilendiriyor! Ödemeler başladı

Milyonlara g\u00fczel haber geldi.,\u00d6demeler ba\u015fl\u0131yor\r\n\r\n,Hesaplar\u0131n\u0131z\u0131 kontrol edin\r\n\r\n,T\u00fcrkiye genelindeki 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu \u00e7\u00f6zmesi hedeflenen ve \u2018imar bar\u0131\u015f\u0131\u2019 olarak bilinen \u2018Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi\u2019ne ba\u015fvurular 12 g\u00fcnde 500 bini a\u015farken, \u00f6deme sistemi de faaliyete ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Art\u0131k ba\u015fvurusunu yapanlar, \u00f6demelerini tamamlay\u0131p belgelerini alabilecek.\r\n\r\n,Vatan`\u0131n haberine g\u00f6re \u0130mar Bar\u0131\u015f\u0131 d\u00fczenlemesine k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6steren yap\u0131 sahipleri, ba\u015fvurular\u0131n\u0131 e-devlet sistemi \u00fczerinden ger\u00e7ekle\u015ftirebiliyor. Ba\u015fvurular\u0131n\u0131 tamamlayanlar \u2018taahhuka ba\u011flan\u2019 sekmesi \u00fczerinden \u00f6demelerini g\u00f6rebilecekler.\r\n,\r\n\u015eu anda Ziraat Bankas\u0131 \u00f6deme almaya haz\u0131r durumda. Ba\u015fvuru esnas\u0131nda verilen \u2018Ba\u015fvuru numaras\u0131\u2019 ile fatura \u00f6der gibi bedeli yat\u0131rmak yeterli olacak.\r\n\r\n,D\u00fczenlemede son ba\u015fvuru g\u00fcn\u00fc 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, ba\u015fvuru ger\u00e7ekle\u015ftirildikten sonra \u00f6denmesi gereken bedel de 31 Aral\u0131k 2018\u2019e kadar yat\u0131r\u0131labilecek.\r\n,Yap\u0131 Kay\u0131t Belgesi bedeli, arsa emlak de\u011feri ile yap\u0131 yakla\u015f\u0131k maliyeti toplam\u0131 \u00fczerinden konutlarda y\u00fczde 3, ticari yap\u0131larda y\u00fczde 5 olarak hesaplanacak. Arsa emlak de\u011feri, belediyelerden \u00f6\u011frenilebilecek.\r\n\r\n,Yap\u0131lar\u0131n maliyetini hesaplamak i\u00e7in de tar\u0131msal ama\u00e7l\u0131 basit binalar i\u00e7in metrekareye 200 lira, 1-2 katl\u0131 binalar ve basit sanayi yap\u0131lar\u0131 i\u00e7in metrekareye 600 lira, 3-7 katl\u0131 binalar ve entegre sanayi yap\u0131lar\u0131 i\u00e7in metrekareye 1.000 lira, 8 ve daha y\u00fcksek katl\u0131 binalar i\u00e7in metrekareye 1.600 lira, ,l\u00fcks binalar, villa, al\u0131\u015fveri\u015f kompleksi, hastane gibi yap\u0131lar i\u00e7in de metrekare ba\u015f\u0131na 2 bin lira, g\u00fcne\u015f enerjisi santrallerinde (GES) megavat ba\u015f\u0131na 100 bin lira de\u011fer al\u0131nacak.