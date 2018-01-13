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YAŞAM
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Günübirlik kiralanan evler denetlendi
YAŞAM
-
Otobüs tavanında 264 kilo eroin çıktı
GÜNDEM
-
Yerel sistem de değişiyor
YAŞAM
-
Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
YAŞAM
-
Kocanın eşine harçlık vermemesi boşanma sebebi sayıldı
EKONOMİ
-
Milyonları ilgilendiriyordu, beklenen zam geldi!
EKONOMİ
-
Ne zaman ve nasıl emekli olurum? (SSK, Bağ-Kur emeklilik hesaplama)
YAŞAM
-
Baba ile kızı tam 27 yıl sonra birbirlerini buldu
EKONOMİ
-
Turizmde rekor geliyor
YAŞAM
-
Adana'da 1 yılda 48 milyon 616 bin liralık uyuşturucu ele geçirildi
YAŞAM
-
Cono aşiretine 1000 polisle eş zamanlı dev operasyon!
GÜNDEM
-
TSK acil ilanıyla duyurmuştu, rekor başvuru geldi!
YAŞAM
-
Meteoroloji uyardı, kar bugün Trakya'dan giriyor (13.01.2018 hava durumu tahmini)
SPOR
-
Millî takım sporcusu ölümden döndü
YAŞAM
-
Tokat'ta vahşet konvoyu!
YAŞAM
-
Satmaya çalıştığı motosikleti sonu oldu!
GÜNDEM
-
BUDO bazı seferlerini iptal etti
YAŞAM
-
Beylikdüzü'nde yangın faciası: 3 ölü
DÜNYA
-
Lübnan, ABD'deki çalıntı tarihî eserlerini geri aldı
DÜNYA
-
Almanya'dan işgalci İsrail'e tepki
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Milyonları ilgilendiriyordu, beklenen zam geldi!
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Maliye Bakanlığı, memurların alacakları ek ödemelerdeki yeni katsayıları ve kıdem tazminatında uygulanacak tavan miktarlarını açıkladı. Bu yıl tüm ödemeler artıyor
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