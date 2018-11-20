Milyonların beklediği haber! Zam geliyor

T\u00fcm emekliler ocakta zam alacak. ,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyon oran\u0131nda zam verilecek. ,Memur emeklilerine ise y\u00fczde 4 toplu s\u00f6zle\u015fme art\u0131\u015f\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 2018'in ikinci yar\u0131s\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen enflasyonun y\u00fczde 3.5'i a\u015fan k\u0131sm\u0131 kadar fark yans\u0131t\u0131lacak., Temmuz- Ekim enflasyonu y\u00fczde 12.26 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Yani 4 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re; SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerine y\u00fczde 12.26 art\u0131\u015f ortaya \u00e7\u0131karken, memur emeklilerinin zamm\u0131 da y\u00fczde 8.76 enflasyon fark\u0131yla y\u00fczde 12.76'ya ula\u015ft\u0131. Geriye 2 ayl\u0131k veri kald\u0131.\r\n,Kas\u0131m ve aral\u0131k enflasyonuna g\u00f6re zam oran\u0131 artacak ya da azalacak. Ocakta maa\u015flar artaca\u011f\u0131 i\u00e7in, emeklilere her ay verilen ek \u00f6deme de zamlanacak. ,Halen maa\u015f\u0131 bin 106 lira 12 kuru\u015fun alt\u0131nda olanlara net ayl\u0131klar\u0131n\u0131n y\u00fczde 5'i, \u00fcst\u00fcnde olanlara ise y\u00fczde 4'\u00fc oran\u0131nda ek \u00f6deme veriliyor. ,Ocak'ta bu s\u0131n\u0131r y\u00fckselecek. 4 ayl\u0131k enflasyona g\u00f6re s\u0131n\u0131r bin 247 lira 24 kuru\u015fa \u00e7\u0131kacak. Maa\u015f\u0131 bu tutar\u0131n alt\u0131nda olanlara y\u00fczde 5, \u00fcst\u00fcnde olanlara y\u00fczde 4 oran\u0131nda ek \u00f6deme verilecek. ,Ayr\u0131ca t\u00fcm emeklilerin ek \u00f6demelerinin tutar\u0131 yeni maa\u015flar \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131 i\u00e7in artacak. ,Emeklinin eline 3 bin 120 lira ge\u00e7iyor. Y\u00fczde 12.26'l\u0131k art\u0131\u015fa g\u00f6re emeklinin net maa\u015f\u0131 3 bin 367 lira 80 kuru\u015fa y\u00fckselecek, ek \u00f6demesi de 134,71 liraya \u00e7\u0131kacak. Emeklinin eline 3 bin 502 lira 51 kuru\u015f ge\u00e7meye ba\u015flayacak. \r\n\r\n,\u00d6rne\u011fin; net maa\u015f\u0131 3 bin lira olan emekliye ayl\u0131k 120 lira ek \u00f6deme veriliyor.