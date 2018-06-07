Milyonların beklediği teşvik pazartesi başlıyor

Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, "Hurdaya ayr\u0131lacak ara\u00e7lar i\u00e7in verece\u011fimiz \u00d6TV te\u015fviki uygulamas\u0131n\u0131 y\u00f6nlendirecek tebli\u011f haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tamamlad\u0131k. Ekonomi Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zla birlikte haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z tebli\u011f, pazartesi g\u00fcn\u00fc Resmi Gazete'de yay\u0131mlanacak ve uygulama ba\u015flayacak.\r\n,Maliye Bakan\u0131 Naci A\u011fbal, "Hurdaya ayr\u0131lacak ara\u00e7lar i\u00e7in verece\u011fimiz \u00d6TV te\u015fviki uygulamas\u0131n\u0131 y\u00f6nlendirecek tebli\u011f haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 tamamlad\u0131k" dedi.\r\n,\u015eimdiden \u00e7ok say\u0131da hurda otomobilin topland\u0131\u011f\u0131 ve uygulaman\u0131n biran \u00f6nce ba\u015flamas\u0131n\u0131n beklendi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131yor. Otomotiv firmalar\u0131 da b\u00fcy\u00fck bir kampanyaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n,16 ve daha b\u00fcy\u00fck ya\u015ftaki otomobillerini hurdaya \u00e7\u0131karan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z, yeni ara\u00e7 al\u0131rlarsa \u00d6TV'yi 10 bin lira daha az \u00f6deyecek. Yani, yeni ara\u00e7lar\u0131n\u0131 10 bin lira daha ucuza alm\u0131\u015f olacak" dedi.