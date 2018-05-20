Milyonların yüzü gülecek! 3 müjde birden

Milyonlarca ki\u015fi bu yaz\u0131 rahat ge\u00e7irecek.,3 m\u00fcjde birden pe\u015f pe\u015fe s\u0131raland\u0131.,SSK, Ba\u011f-Kur ve memur emeklileri, dini bayram ikramiyesi ile her y\u0131l Ramazan ve Kurban Bayramlar\u0131 \u00f6ncesinde biner lira \u00f6deme alacak. ,\u0130kramiye m\u00fcjdesinin yer ald\u0131\u011f\u0131 torba tasar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta yasala\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor. Tasar\u0131n\u0131n h\u0131zla yasala\u015fmas\u0131yla, emekliler ilk ilkramiyelerine Haziran'da kavu\u015facak. ,Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde \u00f6demeler yap\u0131lacak. \u00d6demenin ay ba\u015f\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Arife g\u00fcn\u00fc 14 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihe kadar ikramiye emeklilerin cebine girecek.,Temmuz ay\u0131nda da t\u00fcm emeklilere zam var. SSK, Ba\u011f- Kur emeklilerinin maa\u015f\u0131na ilk 6 ayl\u0131k T\u00fcketici Fiyat Endeksi oran\u0131nda art\u0131\u015f, memur emeklilerine de y\u00fczde 3.5 zam + enflasyon fark\u0131 yans\u0131t\u0131lacak. Ayr\u0131ca maa\u015flarla birlikte ek \u00f6demeler de artacak. Her ay maa\u015f\u0131n y\u00fczde 4'\u00fc-5'i oran\u0131nda \u00f6denen ek \u00f6deme, yeni ayl\u0131k \u00fczerinden hesaplanaca\u011f\u0131ndan y\u00fckselecek. A\u011fustos ay\u0131nda da Kurban Bayram\u0131 kutlanacak. ,Bu bayram \u00f6ncesinde de emeklilere bin lira ikramiye \u00f6denecek. Kurban Bayram\u0131 arife g\u00fcn\u00fc 20 A\u011fustos Pazartesi g\u00fcn\u00fcne denk geliyor. Ay\u0131n 18-19'u da hafta sonu tatili. ,Emekliye verilecek ikramiye, turizmcinin de y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Emeklilerden baz\u0131lar\u0131 tatil plan\u0131 yapmaya ba\u015flad\u0131. Yerli turistin en \u00e7ok tercih etti\u011fi Ege B\u00f6lgesi'ndeki otelleri aramaya ba\u015flayan emekliler, Yalova, Mersin ve Bal\u0131kesir'in sahil hatt\u0131nda da g\u00fcnl\u00fck kiral\u0131k evleri de ara\u015ft\u0131r\u0131yor. ,Ege Turistik \u0130\u015fletmeler ve Konaklamalar Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Mehmet \u0130\u015fler, "Emekliler \u015fu anda fiyat alma a\u015famas\u0131ndalar. 250 bin emeklinin tatil yapaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz" dedi. (Takvim) ,Bu nedenle A\u011fustos'taki bayram ikramiyesinin de 17 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc ak\u015fam\u0131na kadar verilmesi bekleniyor. \u0130kramiyelerin kesin \u00f6denme tarihleri Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu taraf\u0131ndan yap\u0131lacak a\u00e7\u0131klamayla duyurulacak.