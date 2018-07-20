Milyonların yüzü gülecek! Hem zam hem de ikramiye

12 milyon emekli bayram ikramiyesi ile ek gelire kavu\u015ftu. ,.,Hem \u00e7ifte ikramiye hem de zam ile emekliler Haziran, Temmuz ve A\u011fustos\u2019ta 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira aras\u0131nda ek kazan\u00e7 elde etmi\u015f olacak.,Her y\u0131l Ocak ve Temmuz'da zam alan emekliler, Ramazan ve Kurban bayramlar\u0131ndan \u00f6nce biner lira ikramiyenin hayata ge\u00e7irilmesiyle ekstra gelir elde etti.\r\n \r\n,Temmuz zamm\u0131n\u0131n oran\u0131 da SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde y\u00fczde 9.17, memur emeklilerinde y\u00fczde 8.65 olarak ger\u00e7ekle\u015fti. ,Ge\u00e7en ay ikramiyelerini alan, bu ay zaml\u0131 maa\u015flar\u0131n\u0131 ceplerine koymaya ba\u015flayan emekliler, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki ay da bin lira ikramiyeden yararlanacak. ,Emeklilerin Haziran, Temmuz ve A\u011fustos'ta ikramiye ve zam fark\u0131 olarak toplam ek kazanc\u0131 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira aras\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fecek. ,Bu ay en d\u00fc\u015f\u00fck memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 bin 978 liradan 171 lira art\u0131\u015fla 2 bin 149 liraya y\u00fckseldi. En y\u00fcksek memur emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 da ek \u00f6deme dahil 12 bin 634 lira 74 kuru\u015ftan bin 92 lira 90 kuru\u015f art\u0131\u015fla 13 bin 727 lira 64 kuru\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Memur emeklilerinin bu yaz 2 biner lira ikramiye ve 2 ayl\u0131k zam fark\u0131yla toplam ek kazanc\u0131, 2 bin 342-4 bin 185 lira aras\u0131nda olacak. ,Ek \u00f6deme dahil en d\u00fc\u015f\u00fck maa\u015f 2000'den \u00f6nce emekli olan SSK'l\u0131larda 144 lira art\u0131\u015fla bin 713 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda ise 86 lira zamla bin 21 liraya ula\u015ft\u0131. En d\u00fc\u015f\u00fck esnaf emeklisi ayl\u0131\u011f\u0131 da 128 lira art\u0131\u015fla bin 533 liraya y\u00fckseldi.\r\n \r\n,SSK ve Ba\u011f-Kur emeklilerinde en y\u00fcksek maa\u015f ise ek \u00f6deme dahil 4 bin 660 lira 51 kuru\u015ftan 427,36 lira art\u0131\u015fla 5 bin 87 lira 87 kuru\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131. ,Buna g\u00f6re; SSK'l\u0131lar\u0131n bu yaz ek kazanc\u0131 2000'den \u00f6nce emekli olanlarda 2 bin 288-2 bin 854, 2000'den sonra emekli olanlarda 2 bin 172-2 bin 854 lira aras\u0131nda olacak. Esnafta da bu aral\u0131k 2 bin 256-2 bin 854 lira olarak ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n\r\n