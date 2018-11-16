Minik Azra’nın yaşama tutunması için 16 bin lira gerekiyor

Eski\u015fehir\u2019de, do\u011fu\u015ftan hidrosefali hastas\u0131 olan 2 ya\u015f\u0131ndaki Azra bebek, ameliyat masraflar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in yard\u0131m ellerinin uzanmas\u0131n\u0131 bekliyor.\r\n,Azra bebe\u011fin rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olan hidrosefali hastal\u0131\u011f\u0131; beyin omurilik s\u0131v\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7o\u011falmas\u0131yla, beyin kar\u0131nc\u0131klar\u0131n\u0131n kimi zaman da kafatas\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fcmesine yol a\u00e7an bir hastal\u0131k olarak biliniyor. Do\u011fu\u015ftan hidrosefali hastas\u0131 olan ve doktorlar\u0131n, "1 ya\u015f\u0131na kadar ya\u015famaz, \u00f6l\u00fcr" dedikleri minik Azra, bug\u00fcne kadar 2 kere ameliyat oldu. Maddi durumu iyi olmayan Azra\u2019n\u0131n babas\u0131 Serkan Korkmaz da ameliyatlar i\u00e7in kredi \u00e7ekerek bir miktar bor\u00e7 y\u00fck\u00fcn\u00fcn alt\u0131na girdi. \u015eimdi de Azra\u2019n\u0131n kafatas\u0131ndan k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131 olmas\u0131 gerekiyor. ,Konuyla ilgili konu\u015fan anne Emel Korkmaz, "Azra \u015fu an 2 ya\u015f\u0131nda. Hidrosefali oldu\u011funu hamileyken \u00f6\u011frendik. Y\u00fcr\u00fcyemeyece\u011fini, konu\u015famayaca\u011f\u0131n\u0131 ve hi\u00e7 tepki veremeyece\u011fini s\u00f6ylediler bize. Hamileli\u011fin sonland\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6ylediler. Biz kabul etmedik. Azra hasta olarak do\u011fdu. Do\u011fdu\u011funda t\u0131p fak\u00fcltesinde ameliyat\u0131n\u0131 beyin dokusu \u00e7ok az oldu\u011fu i\u00e7in gereksiz g\u00f6rd\u00fcler. Ameliyat\u0131 yap\u0131lmad\u0131. Biz daha sonra aray\u0131\u015flar i\u00e7erisine girdik. Ac\u0131badem Hastanesi\u2019nde ameliyat\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik. \u00c7ok zor \u015fartlar alt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fti bu ameliyatlar. \u015eu an tekrar Azra\u2019n\u0131n ameliyat olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Y\u00fcr\u00fcy\u00fcp ko\u015fmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Di\u011fer \u00e7ocuklar gibi olmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Bunun i\u00e7inde maddiyat laz\u0131m" dedi. \r\n,K\u0131z\u0131n\u0131n kafatas\u0131 ameliyat\u0131 olabilmesi i\u00e7in paraya ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yleyen anne Korkmaz, "Ameliyat\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fmesi i\u00e7in para laz\u0131m. Hidrosefali, kafada su toplanmas\u0131. Kafaya bir cihaz takarak kafada biriken suyu mideye bo\u015falt\u0131yorlar. O \u015fekilde kafas\u0131ndaki suyu azaltabiliyorlar. Bir ameliyat\u0131 daha var. Bu \u00e7ok riskli bir ameliyat, kafatas\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fcltme ameliyat\u0131. ,Ameliyat i\u00e7in 16 bin 500 liraya ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131n oldu\u011funu aktaran baba Serkan Korkmaz ise, "Ameliyat olacak, ama maddi y\u00f6nden s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z var. Ameliyat\u0131 yapt\u0131ram\u0131yoruz. Doktor da ameliyat\u0131 yaparsa y\u00fczde 100 riskin oldu\u011funu , 'Azra\u2019y\u0131 ameliyatta kaybedebiliriz' diyor. Bu riski al\u0131rsak k\u0131z\u0131m ameliyat olacak. Bize 'Bir ya\u015f\u0131na kadar ya\u015famaz \u00f6l\u00fcr, solunum yetmezli\u011finden vefat edecek' dediler, ama k\u0131z\u0131m 2 ya\u015f\u0131nda. \u015eimdi 5 ya\u015f\u0131na kadar \u00fcmit verdiler. Bu ya\u015f\u0131na kadar ya\u015farsa ya\u015fayacak. Ameliyat olursa 5 ya\u015f\u0131ndan daha fazla da ya\u015fayabilecek. Belki beyni olacak. Ya\u015famaya devam edecek. Kredi \u00e7ektim, daha \u00f6nce k\u0131z\u0131m\u0131n ameliyat masraflar\u0131 i\u00e7in. \u00d6deyemedim. \u0130kinci bir para olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 da yok. Bu y\u00fczden yapt\u0131ram\u0131yoruz ameliyat\u0131n\u0131. Bize 16 bin 500 lira kadar s\u00f6yledi doktorlar. Devlet Hastanesi veya T\u0131p Fak\u00fcltesi ameliyat\u0131na yana\u015fm\u0131yor. Yetersiz buluyorlar. \u00d6lecek g\u00f6z\u00fcyle bak\u0131yorlar" \u015feklinde konu\u015ftu. \r\n,Son olarak Azra bebek ve zor durumdaki ailesi i\u00e7in \u00e7aba sarf eden B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi Tepeba\u015f\u0131 \u0130l\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Salim Acabay ise \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi; \r\n,"Azra bebe\u011fin haberi bana geldi\u011finde \u00e7ok duyguland\u0131m. Hi\u00e7 vakit kaybetmeden hasta beklemez diyerek ailesi ile irtibat kurdum. \u0130rtibat kurar kurmaz da ayn\u0131 gece kendilerini ziyarette bulundum. Bizler birer arac\u0131y\u0131z. Sadece vesile olmak i\u00e7in bu program\u0131 yap\u0131yoruz. Azra bebe\u011fin ya\u015famas\u0131n\u0131 istiyorum in\u015fallah. Azra bebe\u011fi de ameliyat ettirecek bir i\u015f adam\u0131m\u0131z da mutlaka \u00e7\u0131kacakt\u0131r. Ben buna kesinlikle eminim. Azra bebek ya\u015fas\u0131n." \r\n\r\n,Bu ameliyat\u0131 T\u00fcrkiye\u2019de yapan sadece \u00fc\u00e7 doktor var. Bizim Azra\u2019n\u0131n doktoru da bu doktorlardan bir tanesi. E\u011fer o doktor bu ameliyat\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirirse Azra i\u00e7in \u00e7ok iyi bir \u015fey olacak. Y\u00fcr\u00fcmesine ve konu\u015fmas\u0131na daha fazla deste\u011fi olacak" diye konu\u015ftu. \r\n,T\u00fcrkiye\u2019de say\u0131l\u0131 doktorlar\u0131n yapabilece\u011fi ameliyat\u0131n \u00fccreti ise 16 bin 500 lira de\u011ferinde. Ailesi doktorlar\u0131n 5 ya\u015f\u0131na ka