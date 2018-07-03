Minik Eylül’ün katil zanlısının maketini ağaca astılar

T\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019de oldu\u011fu gibi Manisa\u2019da da minik Eyl\u00fcl\u2019\u00fcn katledilmesi olay\u0131na tepkiler s\u00fcr\u00fcyor. ,Anadolu Sel\u00e7uklu Ocaklar\u0131 Manisa \u015eubesi \u00fcyeleri, 22 Haziran g\u00fcn\u00fc Ankara\u2019n\u0131n Polatl\u0131 il\u00e7esinde kaybolan ve g\u00fcnlerce arand\u0131ktan sonra bir elektrik dire\u011finin dibinde g\u00f6m\u00fcl\u00fc olarak bulunan 8 ya\u015f\u0131ndaki Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara\u2019n\u0131n katil zanl\u0131s\u0131 U.K.\u2019nin foto\u011fraf\u0131n\u0131 yap\u0131\u015ft\u0131rd\u0131klar\u0131 maketi, 15 Temmuz Demokrasi Meydan\u0131\u2019nda a\u011faca asarak salland\u0131rd\u0131. H\u00fck\u00fcmetten idam\u0131n geri getirilmesini talep eden ocak \u00fcyeleri bir dakikal\u0131k oturma eylemi yapt\u0131. ,Meydanda toplanan grup ad\u0131na konu\u015fan Alperen Ocaklar\u0131 Manisa eski \u015fube ba\u015fkan\u0131 Ercan \u00c7etinkaya, \u201cSon g\u00fcnlerde iki masum bedeni, daha re\u015fit olmam\u0131\u015f k\u0131z \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z\u0131n vah\u015fice katledilmesini k\u0131n\u0131yoruz.,\u0130dam\u0131n geri gelmesini istiyoruz ve bu canilere idam ile gerekenin yap\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Bizler y\u0131llarca bu meydanda hep tepkimizi g\u00f6sterdik. ,2011 y\u0131l\u0131nda 2 milyon imza toplayarak, Meclise g\u00f6nderdik. Bug\u00fcn yine buraday\u0131z. Tepkimizi arkada\u015flar\u0131m\u0131zla birlikte bir dakika oturarak yine ortaya koyaca\u011f\u0131z\u201d dedi.