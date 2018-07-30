Minik Leyla Aydemir'in ailesini yıkan haber!

A\u011fr\u0131\u2019da bayram g\u00fcn\u00fc kaybolduktan 18 g\u00fcn sonra cans\u0131z bedeni bulunan minik Leyla Aydemir\u2019in babas\u0131 Nihat Aydemir\u2019e otomobil \u00e7arpt\u0131.\r\n,T\u00fcrk Telekom binas\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnden yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan Leyla Aydemir\u2019in babas\u0131 Nihat Aydemir, 06 AAT 519 plakal\u0131 otomobilin \u00e7arpmas\u0131 sonucu yaraland\u0131. ,Yaral\u0131 Nihat Aydemir sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan ilk m\u00fcdahalesi yap\u0131ld\u0131ktan sonra ambulansla A\u011fr\u0131 Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kaza yapan Nihat Aydemir\u2019in 3 bu\u00e7uk ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Leyla Aydemir, Ramazan Bayram\u0131\u2019n\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc kaybolmu\u015f arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n 18\u2019nci g\u00fcn\u00fcnde cans\u0131z bedeni bulunarak topra\u011fa verilmi\u015fti. ,Leyla ile ilgili fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Minik Leyla dedesinin k\u00f6y\u00fcnde kaybolmu\u015ftu,Edinilen bilgilere g\u00f6re kaza, Ka\u011f\u0131zman Caddesi\u2019nde meydana geldi. ,\u00c7evredekilerin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,Burada tedavisi yap\u0131lan Aydemir\u2019in durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,G\u00fcnler sonra Leyla'n\u0131n cans\u0131z bedeni bulunmu\u015ftu.