Minik Leyla Aydemir'in elbiselerinin neden çıkarıldığı öğrenildi

A\u011fr\u0131'da Ramazan Bayram\u0131'n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fc Bezirhane k\u00f6y\u00fc'nde kaybolan ve cans\u0131z bedeni bulunan 3 bu\u00e7uk ya\u015f\u0131ndaki minik Leyla'n\u0131n Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'ndaki soru\u015fturmas\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n,.,T\u00fcrkiye'yi kahreden minik Leyla Aydemir'in \u00fczerindeki elbiselerin neden \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,A\u011fr\u0131 Baro Ba\u015fkan\u0131 Ali Artuk dilek\u00e7e ile soru\u015fturmaya m\u00fcdahillik ba\u015fvurusunda bulundu. Leyla'n\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden bulundu\u011fu g\u00fcnde kadar k\u00f6yde tutuldu\u011fu de\u011ferlendirmesinde bulunan Artuk, "Minik Leyla Aydemir'in \u00fczerindeki elbiselerin delilleri karartmak amac\u0131yla \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kt\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Bu nedenle k\u00f6ydeki yeti\u015fkin her bireyin bilgi alma \u015feklinde ifadesine ba\u015fvurulmas\u0131 talep edilen dilek\u00e7ede, "T\u00fcm k\u00f6y genelinde her evin adli arama kapsam\u0131nda aranmas\u0131n\u0131, delilleri karartma ihtimaline binaen bunun ivedilikle yap\u0131lmas\u0131n\u0131 talep ederiz. Minik Leyla Aydemir'in \u00f6l\u00fcm nedeninin a\u00e7l\u0131k olmas\u0131, 10 g\u00fcn boyunca u\u011fran\u0131lmayan evin ola\u011fan \u015f\u00fcphe kapsam\u0131nda de\u011ferlendirilmesi gerekti\u011finden K\u00f6yde 2 Temmuz tarihinden \u00f6nce 8 ila 10 g\u00fcn s\u00fcrede evinde bulunmayan \u015fah\u0131slar\u0131n ifadelerine ba\u015fvurulmas\u0131n\u0131 talep ederiz" denildi.