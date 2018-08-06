Minik Leyla cinayetinde yeni karar

V\u00fccudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cenazesi Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde defnedilmi\u015fti. ,Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 g\u00fcn sonra k\u00f6ye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yak\u0131n\u0131nda, akarsu kenar\u0131ndaki a\u011fa\u00e7lar\u0131n aras\u0131nda bulunmu\u015ftu. ,A\u011fr\u0131 Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda 14 Temmuz'da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 4 \u015f\u00fcpheliden biri "kasten \u00f6ld\u00fcrme" su\u00e7lamas\u0131yla tutuklanm\u0131\u015ft\u0131.,A\u011fr\u0131'n\u0131n Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde 15 Haziran'da Ramazan Bayram\u0131'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131lm\u0131\u015f, b\u00f6lgede arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 g\u00fcnlerce s\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.. ,.,Dere yataklar\u0131, sazl\u0131k alanlar, otla kapl\u0131 araziler, k\u00f6y i\u00e7indeki metruk yap\u0131lar, tand\u0131r evleri, ah\u0131r ve \u00e7ocu\u011fun gidebilece\u011fi b\u00fct\u00fcn alanlar, kadavra k\u00f6pekleri de kullan\u0131larak aranm\u0131\u015ft\u0131.,Tutuklanan zanl\u0131 ile ilgili yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131...,3 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir'in \u00f6l\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin soru\u015fturma kapsam\u0131nda tutuklanan zanl\u0131, g\u00fcvenlik gerek\u00e7esiyle Elaz\u0131\u011f'daki cezaevine nakledildi.,A\u011fr\u0131'da kaybolduktan 18 g\u00fcn sonra cesedi bulunan 3 ya\u015f\u0131ndaki Leyla Aydemir'in \u00f6l\u00fcm\u00fcne ili\u015fkin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen soru\u015fturmada yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131...