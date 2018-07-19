Minik Leyla'nın amcasıyla ilgili flaş iddia: Terörden tutuklandı

A\u011fr\u0131'da kaybolduktan 18 g\u00fcn sonra cesedi bulunan 3 bu\u00e7uk ya\u015f\u0131ndaki minik Leyla'n\u0131n amcas\u0131 Mehmet Aydemir'in ter\u00f6rden tutukland\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131 g\u00fcndeme bomba gibi d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,A\u011fr\u0131'n\u0131n Bezirhane k\u00f6y\u00fcnde bayram\u0131n birinci g\u00fcn\u00fc ailecek dedesini ziyarete giden ve kaybolduktan tam 18 sonra \u00f6l\u00fc olarak bulunan Leyla Aydemir'in amcas\u0131 Mehmet Aydemir ter\u00f6rden tutukland\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.\r\n\r\n,Edilen bilgilere g\u00f6re; amca Mehmet Aydemir'in sosyal medyada yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 siyasi g\u00f6rsel ve yaz\u0131l\u0131 payla\u015f\u0131mlar\u0131ndan dolay\u0131 tutukland\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Leyla Aydemir'in \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili su\u00e7lamalara maruz kalan kuzeni Mehmet Aydemir, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kullanm\u0131\u015ft\u0131: "Bizim y\u00fcre\u011fimiz yan\u0131yor, can\u0131m\u0131z yan\u0131yor. Yavrumuz gitti, sosyal medya \u00fczerinden 'Amcay\u0131 yakalay\u0131p cezaevine ald\u0131lar' gibi haberlerle can\u0131m\u0131z\u0131 ac\u0131t\u0131yorlar.\r\n\r\n,Biz buraday\u0131z, hi\u00e7bir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalar\u0131na gerek yok, biz buraday\u0131z, emniyette burada. Leyla benim ye\u011fenimdir, y\u00fcre\u011fim yan\u0131yor. \u015eu an konu\u015fam\u0131yorum, 3 g\u00fcnd\u00fcr uyumad\u0131k. Herkes \u015fokta, T\u00fcrkiye de\u011fil d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesinden telefon a\u00e7arak \u00fcz\u00fcnt\u00fclerini dile getiren insanlar var. Ben kalk\u0131p da bu t\u00fcr \u00e7amurlar\u0131 bana atanlar\u0131 Allah'a havale ediyorum. Sosyal medyada bu \u015fekilde yaparak insanlar\u0131 zor durumda b\u0131rakmak zorunda de\u011filsiniz.\r\n\r\n,Allah r\u0131zas\u0131 i\u00e7in payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131z\u0131 kald\u0131r\u0131n. \u00dcz\u00fcl\u00fcyoruz, kalk\u0131p da \u00f6z ye\u011fenini \u00f6ld\u00fcrmek, b\u00f6yle bir \u015fey var m\u0131? Emniyete bildirece\u011fiz, konuya ili\u015fkin Leyla'n\u0131n babas\u0131yla savc\u0131l\u0131\u011fa su\u00e7 duyurusunda bulunaca\u011f\u0131z. Kim ne diyorsa desin, hepsi as\u0131ls\u0131zd\u0131r."\r\n\r\n,.