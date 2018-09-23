Minik Sedanur gözyaşlarıyla uğurlandı

Sedanur G\u00fczel'in cenazesi Erzurum'a gelen amcas\u0131 Mehmet G\u00fczel taraf\u0131ndan teslim al\u0131nd\u0131. ,Erzurum'dan ambulansla Ka\u011f\u0131zman Devlet Hastanesi morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fclen Sedanur'un cenazesi, burada annesi ve babas\u0131 ile yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131. ,Sabaha kadar morgda bekletilen Sedanur'un cenazesi, Ka\u011f\u0131zman Belediyesi'ne ait cenaze nakil arac\u0131 ile al\u0131narak Pasl\u0131 k\u00f6y\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Burada sabah\u0131n erken saatlerinde, minik Sedanur'un cenazesi Kars Valisi Rahmi Do\u011fan'\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6renle g\u00f6zya\u015flar\u0131 ile son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131. ,Cenaze t\u00f6reninde Sedanur'un anne, baba ve yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015f\u0131na bo\u011fuldu, sinir krizi ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Ka\u011f\u0131zman'a 30 kilometre uzakl\u0131ktaki 80 hane, 350 n\u00fcfuslu Pasl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fayan Handan- Abdullah G\u00fczel \u00e7iftinin 3 \u00e7ocu\u011fundan en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olan Sedanur G\u00fczel, 16 Eyl\u00fcl Pazar g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerinde kayboldu. ,En son evlerinin \u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fclen Sedanur'dan haber alamayan aile, k\u00f6yl\u00fclerle birlikte k\u0131zlar\u0131n\u0131 arad\u0131, ancak sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131. ,Bunun \u00fczerine aile, jandarmaya haber verildi. Pasl\u0131 Esin \u00c7a\u011fda\u015f \u0130lkokulu'nun 3'\u00fcnc\u00fc s\u0131n\u0131f \u00f6\u011frencisi Sedanur G\u00fczel'in bulunmas\u0131 i\u00e7in g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri seferber oldu. ,Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile k\u00f6yl\u00fcler arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131. ,Aramalarda Erzurum \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'ne ait kadavra arama k\u00f6pe\u011fi 'Obert' ve iz takip k\u00f6pe\u011fi 'Calisto da kullan\u0131ld\u0131. ,Kars Jandarma JAK timleri, 22 Eyl\u00fcl sabah\u0131, k\u00f6ye yakla\u015f\u0131k 1 kilometre uzakl\u0131kta, kayal\u0131k ve \u00e7al\u0131l\u0131k alanda, minik Sedanur'un cans\u0131z bedenini \u00fczeri ta\u015flarla \u00f6rt\u00fcl\u00fc bir halde buldu.\r\n\r\n,Sedanur'un \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili soru\u015fturma ise s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.,\u0130\u015fte cenazeden y\u00fcrek burkan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...,.,D\u00fcn saaat 16.15'te Erzurum Adli T\u0131p Kurumu'na getirilen Sedanur'un cenazesinin otopsi i\u015flemleri saat 22.00 s\u0131ralar\u0131nda bitti.