Miss Turkey birincisi sessizliğini bozdu! 'Estetiksiz halimle...'

Estetikli oldu\u011fu i\u00e7in ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131n hedefi olan birinci g\u00fczel \u015eevval \u015eahin, sessizli\u011fini canl\u0131 yay\u0131nda bozdu.\r\n\r\n, \u015eahin 'Birinci se\u00e7ildi\u011fim i\u00e7in \u00e7ok mutluyum, gururluyum, heyecanl\u0131y\u0131m...\u0130\u00e7imden dereceye girmek ge\u00e7iyordu ama birincili\u011fi beklemiyordum. Bana da s\u00fcrpriz oldu. Tara ile Roda'n\u0131n dereceye girebilece\u011fini biliyordum.' dedi.\r\n\r\n," \u0130lk 16 ya\u015f\u0131nda podyuma \u00e7\u0131kt\u0131m. Bir g\u00fcn yolda y\u00fcr\u00fcyordum. Bir ajans \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 beni g\u00f6rd\u00fc. Kart\u0131n\u0131 verdi. O g\u00fcn ajans gittim. Beni kabul etmediler. Ba\u015fka bir yere y\u00f6nlendirdiler. O ajans hemen beni kabul etti. \u00c7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131m. "\r\n\r\n,Burnum hari\u00e7 hi\u00e7bir yerim estetik de\u011fil. 17 ya\u015f\u0131ndayken yapt\u0131rd\u0131m. Bunu hi\u00e7 saklamad\u0131m. Bu foto\u011fraflar 11-12-13 ya\u015f\u0131nda \u00e7ekilen foto\u011fraflar.\r\n\r\n,Okul y\u0131llar\u0131. Ergenlikten \u00f6nce \u00e7ekilen foto\u011fraflar. O zaman \u00e7ekim a\u00e7\u0131s\u0131 ba\u015fkayd\u0131, makyaj tekni\u011fi ba\u015fkayd\u0131... \r\n\r\n,Ele\u015ftirilere \u00fcz\u00fclmedim \u00e7\u00fcnk\u00fc sonu\u00e7 belli. Ben ne yapt\u0131r\u0131p, ne yapt\u0131rmad\u0131\u011f\u0131m\u0131 iyi biliyorum. \r\n\r\n,Estetik benim i\u00e7in \u00e7ok normal. 2018 y\u0131l\u0131nday\u0131z. Kendinde be\u011fenmedi\u011fin bir yerin varsa, bunu yapt\u0131rman en do\u011fal hakk\u0131n.\r\n\r\n,Yar\u0131\u015fmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hi\u00e7 bir zaman 'burnumu yapt\u0131rmad\u0131m' demedim. Beni ele\u015ftirebilirler. Bu benim tercihim. Bana iyi geldi. \u00d6z g\u00fcvenim yerine geldi. \r\n\r\n ,Ben sadece y\u00fcz\u00fcmle boyum posumla birinci olmad\u0131m. Kamp s\u00fcresince hep birlikteyiz. Konu\u015fmana, diline, insanlarla diyalo\u011funa, enerjine, k\u00fclt\u00fcr\u00fcne bak\u0131yorlar... Ben bunlar\u0131n hepsini iyi bir \u015fekilde yans\u0131tt\u0131\u011f\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \r\n\r\n ,Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. \u00c7\u00fcnk\u00fc dedi\u011fim gibi bir tek burunla bitmiyor. \r\n\r\nSosyal medyadaki yorumlardan sonra 'tac\u0131m gri al\u0131n\u0131r' diye korkmad\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc estetik yasak de\u011fil. Yapay bir g\u00f6\u011fs\u00fcn, kaynak sa\u00e7lar\u0131n, lens g\u00f6zlerin varsa yapay bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn varsa bu birincili\u011fi etkileyebilir. \r\n\r\n, Benim torpilli oldu\u011fum iddias\u0131 bana komik geldi. Hi\u00e7bir j\u00fcriyi tan\u0131m\u0131yordum bile. '\u015eevval torpilli' yorumlar\u0131na \u00e7ok g\u00fcld\u00fcm. \r\n\r\n5-6 ayl\u0131k bir ili\u015fkimiz var. Londra'da tan\u0131\u015ft\u0131k. O ba\u015fka bir \u00fcniversitede. Beni \u00e7ok destekledi. Ailem de \u00e7ok destek bana. Sevgilim beni k\u0131skanm\u0131yor. Benim ba\u015far\u0131l\u0131 olmam\u0131 \u00e7ok istiyor. \r\n\r\n 6 ya\u015f\u0131ndan beri \u0130ngiltere'deyim. Ana dilim \u0130ngilizce gibi art\u0131k.\u0130dol\u00fcm olan biri yok. Ben kendimi geli\u015ftirmek istiyorum. K\u00fc\u00e7\u00fckken boyuma \u00e7ok laf ediyorlard\u0131. B\u00fcy\u00fckd\u00fck\u00e7e bana \u00f6zg\u00fcven katt\u0131. \r\n\r\n