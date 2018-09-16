MİT’in başarısı FETÖ’cü hainleri korkuttu

M\u0130T\u2019in son g\u00fcnlerde PKK ve FET\u00d6 \u00fcyelerine y\u00f6nelik yurt d\u0131\u015f\u0131nda yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 operasyonlar hainleri korkuttu. ,Hollanda\u2019ya ka\u00e7an FET\u00d6 \u00fcyeleri, h\u00fck\u00fcmet yetkililerine mektup g\u00f6ndererek, \u201cG\u00fcvende de\u011filiz, bize sahip \u00e7\u0131k\u0131n\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 yapt\u0131. FET\u00d6\u2019n\u00fcn Hollanda uzant\u0131lar\u0131ndan \u201cHizmet Hareketi Vakf\u0131\u201d, Hollanda Meclis Ba\u015fkan\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bakanlara, vekillere ve \u00f6nde gelen siyaset\u00e7ilere 7 Eyl\u00fcl tarihinde mektup g\u00f6nderdi. Mektupta FET\u00d6 mensuplar\u0131, g\u00fcvende olmad\u0131klar\u0131n\u0131 ve korunmak istediklerini ifade etti. ,T\u00fcrk devletinin bir\u00e7ok \u00fclkede yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonlar\u0131n Hollanda\u2019ya da uzanaca\u011f\u0131 endi\u015fesi de dile getirilen mektupta, \u00e7ok say\u0131da \u00f6rg\u00fct \u00fcyesinin Hollanda\u2019ya s\u0131\u011f\u0131nd\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekildi. Mektupta, \u201cHollanda\u2019da art\u0131k kendimizi g\u00fcvende hissetmiyoruz\u201d ifadesine yer verildi.,Hollanda, T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fman\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK ve DHKP-C\u2019ye s\u0131\u011f\u0131nak oldu\u011fu kadar Avrupa \u00fclkeleri i\u00e7inde en fazla FET\u00d6\u2019c\u00fc bar\u0131nd\u0131ran \u00fclkelerin ba\u015f\u0131nda geliyor. Hainler, burada da bo\u015f durmuyor ve T\u00fcrkiye aleyhinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 pervas\u0131zca s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,FET\u00d6\u2019n\u00fcn i\u015f adamlar\u0131 derne\u011fi olarak bilinen TUSKON\u2019un Avrupa\u2019daki kolu olan Hollanda Gen\u00e7 \u0130\u015fadamlar\u0131 Federasyonu\u2019nun (HOG\u0130AF) s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Ahmet Ta\u015fkan, Avrupa\u2019da Diyanet \u0130\u015fleri\u2019ne ba\u011fl\u0131 cami imamlar\u0131n\u0131n nefret s\u00f6yleminde bulunduklar\u0131n\u0131 ve \u201cBu imamlar\u0131n Erdo\u011fan\u2019\u0131n ajanlar\u0131 oldu\u011funu\u201d iddia etmi\u015fti. \u0130slam kar\u015f\u0131tl\u0131\u011f\u0131n\u0131n y\u00fckseldi\u011fi ve T\u00fcrk camilerinin hedef tahtas\u0131na oturtuldu\u011fu Bel\u00e7ika\u2019da da FET\u00d6\u2019ye deste\u011fiyle tan\u0131nan Flaman B\u00f6lge H\u00fck\u00fcmeti \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Liestbeh Homans, Beringen Fatih Camii\u2019ni hedef ald\u0131. Homans, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fc sevindirecek bir karar alarak, Diyanet Vakf\u0131\u2019na ba\u011fl\u0131 Beringen Beringen Fatih Camii, resmi tan\u0131n\u0131rl\u0131\u011f\u0131 stat\u00fcs\u00fcn\u00fc kaybetti. Beringen Fatih Camii, resmi tan\u0131nan stat\u00fcs\u00fcn\u00fc kaybetmesiyle bir\u00e7ok maddi \u00f6denekten ve yard\u0131mlardan mahrum kald\u0131.