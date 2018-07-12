MİT'ten yurt dışı operasyonu: 2 FETÖ'cü yakalandı

M\u0130T'ten fla\u015f operasyon.,Edinilen bilgilere g\u00f6re yurt d\u0131\u015f\u0131ndaki firari FET\u00d6'c\u00fclere operasyonlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren M\u0130T, iki FET\u00d6'c\u00fcy\u00fc yakalad\u0131.,M\u0130T, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki \u00fcst d\u00fczey FET\u00d6 mensubunu T\u00fcrkiye'ye getirdi.\r\n,M\u0130T taraf\u0131ndan Azerbaycan ve Ukrayna'dan T\u00fcrkiye'ye getirilen \u0130sa \u00d6zdemir ve Salih Zeki Yi\u011fit, "silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc \u00fcyeli\u011fi" su\u00e7lamas\u0131yla aran\u0131yordu.