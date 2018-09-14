MİT ve İstanbul polisinden film gibi FETÖ operasyonu

\u0130HA muhabirinin g\u00fcvenlik kaynaklar\u0131na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 bilgilere g\u00f6re; \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k Su\u00e7lar\u0131yla M\u00fccadele \u015eube polisi ile Milli \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 \u0130stanbul B\u00f6lge Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, yurtd\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7maya haz\u0131rlanan FET\u00d6\/PDY\u2019nin firari \u00fcyelerini yak\u0131n takibe ald\u0131., M\u0130T ve polisin d\u00fczenledi\u011fi ortak operasyonun ilk aya\u011f\u0131nda, Turgut \u00d6zal \u00dcniversitesi Genel Sekreteri, KHK ile kapat\u0131lan FEM Dershanesinin y\u00f6netiminde yer alan Fahrettin Karag\u00f6z (48) ile ayn\u0131 dershanede \u2018bili\u015fim uzman\u0131\u2019 olarak faaliyet g\u00f6sterdi\u011fi tespit edilen \u00d6zcan S\u00fcnger\u2019in (44) yasad\u0131\u015f\u0131 yollardan Yunanistan\u2019a ka\u00e7aca\u011f\u0131 tespit edildi. \r\n\r\n,M\u0130T\u2019ten gelen bilgiler do\u011frultusunda harekete ge\u00e7en \u0130stanbul Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k Su\u00e7lar\u0131yla M\u00fccadele \u015eube ekipleri, 6 Eyl\u00fcl Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc, FET\u00d6 \u00fcyelerince kullan\u0131lan 'g\u00fcvenli ev' manas\u0131na gelen \u0130stanbul \u00dcmraniye\u2019deki \u2018gaybubet\u2019 denen h\u00fccre evine bask\u0131n d\u00fczenledi. \r\n\r\n,FET\u00d6 \u00fcyelerince kullan\u0131lan h\u00fccre evinde yap\u0131lan aramalarda FEM Dershanesinde \u2018bili\u015fim uzman\u0131\u2019 olarak \u00e7al\u0131\u015fan \u00d6zcan S\u00fcnger yakalan\u0131rken, Fahrettin Karag\u00f6z evde bulunamad\u0131. ,Emniyet g\u00fc\u00e7lerince ge\u00e7ti\u011fimiz Cuma g\u00fcn\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Ay\u015fe Karag\u00f6z\u2019\u00fcn kulland\u0131\u011f\u0131 cep telefonunda yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede kocas\u0131 Fahrettin Karag\u00f6z\u2019\u00fcn \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00dcmraniye\u2019de bulunan ba\u015fka bir gaybubet evinde bar\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bilgisini edindi. ,\u00dcmraniye\u2019de 2 ayr\u0131 h\u00fccre evine birer g\u00fcn arayla bask\u0131n yapan polis, yakalanan zanl\u0131lardan Fahrettin Karag\u00f6z\u2019\u00fcn kulland\u0131\u011f\u0131 cep telefonunda yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede \u201cSignal\u201d ad\u0131nda haberle\u015fme uygulamas\u0131 kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. ,Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k polisi, s\u00f6z konusu uygulamada yap\u0131lan yaz\u0131\u015fma i\u00e7eriklerinin s\u0131n\u0131rl\u0131 s\u00fcrede otomatik silindi\u011fini tespit etti. \u0130ncelenen cep telefonundaki mesaj i\u00e7eriklerinde FET\u00d6\u2019c\u00fc Karag\u00f6z \u00e7iftinin yurtd\u0131\u015f\u0131na ka\u00e7mas\u0131 i\u00e7in \u00f6rg\u00fct taraf\u0131ndan g\u00f6revlendirilen bir ba\u015fka FET\u00d6 \u00fcyesi taraf\u0131ndan 9 bin 300 Amerikan dolar\u0131n\u0131n ayarland\u0131\u011f\u0131 bilgileri ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,H\u00fccre evine yap\u0131lan bask\u0131ndan bir g\u00fcn sonra Fahrettin Karag\u00f6z\u2019\u00fcn e\u015fi Ay\u015fe Karag\u00f6z\u2019\u00fc Be\u015fikta\u015f\u2019ta ya\u015fayan bir yak\u0131n\u0131n evine kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyen polis, s\u00f6z konusu adrese operasyon d\u00fczenleyerek FET\u00d6 \u00fcyesi kad\u0131n\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \r\n,\u015eifreli mesaj d\u00f6k\u00fcmlerini titizlikle inceleyen polis, tespit edilen adrese d\u00fczenlenen bask\u0131nda Fahrettin Karag\u00f6z\u2019\u00fc de yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Elde edilen bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda operasyonu geni\u015fleten \u0130stanbul Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k Su\u00e7lar\u0131yla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, Karag\u00f6z\u2019e paray\u0131 teslim edecek FET\u00d6\u2019c\u00fc kurye ile Esenyurt\u2019ta bir parkta bulu\u015fup paray\u0131 getirece\u011fi bilgisi \u00fczerine 8 Eyl\u00fcl Cumartesi g\u00fcn\u00fc teslimat noktas\u0131nda pusuya yatt\u0131. ,Park ve \u00e7evresini ku\u015fatan polis, s\u00f6z konusu tarihte 9 bin 300 Amerikan dolar\u0131 paray\u0131 getiren Davut Aksoy adl\u0131 kuryeyi yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Kuryenin kimlik tespitini yapan polis, kurye Davut Aksoy\u2019un da FET\u00d6 \u00fcyeli\u011fi kayd\u0131 oldu\u011fu ve hakk\u0131nda birden fazla \u00f6rg\u00fct faaliyeti nedeniyle yakalama karar\u0131 bulundu\u011fu belirlendi. \r\n,FET\u00d6\u2019c\u00fc kar\u0131-koca Karag\u00f6z \u00e7ifti ile \u00d6zcan S\u00fcnger\u2019i Yunanistan\u2019a ka\u00e7\u0131racak ki\u015filerin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u2018gaybubet\u2019 dedi\u011fi \u00dcmraniye\u2019deki h\u00fccre evine gelece\u011fini belirleyen polis, yeni bir operasyon plan\u0131 yapt\u0131. \u00d6rg\u00fct \u00fcyelerince kullan\u0131lan \u2018gaybubet\u2019 denen h\u00fccre evine girip beklemeye koyulan polis, gece eve gelen Hasan Subac\u0131 ve Mustafa Ali Kurnaz adl\u0131 2 ki\u015fi FET\u00d6 \u00fcyesini daha g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Polisin nefes kesen operasyonu ile yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Subac\u0131 ve Kurnaz\u2019\u0131n \u00f6rg\u00fct\u00fcn \u00f6nde gelen y\u00f6neticilerinden oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, zanl\u0131lar\u0131n \u00fcst aramalar\u0131nda 600 Amerikan dolar\u0131 para ve ba\u015fka ki\u015filer ad\u0131na d\u00fczenlenmi\u015f 2 sahte kimlik ele ge\u00e7irildi. \r\n\r\n,M\u0130T \u0130stanbul B\u00f6lge Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve \u0130stanbu