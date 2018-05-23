MKE Genel Müdürü Ahmet Taşkın istifa etti

Makine Kimya Enstit\u00fcs\u00fc Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ahmet Ta\u015fk\u0131n, s\u00fcrpriz bir karar alarak istifa etti\u011fini duyurdu. ,Ta\u015fk\u0131n\u2019\u0131n istifas\u0131, d\u00fcn K\u0131r\u0131kkale\u2019de iki bakan\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6rene gitmemesiyle ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,T\u00dcB\u0130TAK SAGE ile MKE\u2019nin birlikte geli\u015ftirece\u011fi Ar-Ge projeleri i\u00e7in K\u0131r\u0131kkale\u2019de imza t\u00f6reni d\u00fczenlendi.\r\n\r\n,T\u00f6rene Milli Savunma Bakan\u0131 Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc\u2019n\u00fcn de kat\u0131lmas\u0131na kar\u015f\u0131n MKE Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Ta\u015fk\u0131n t\u00f6rene gitmedi.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet\u2019te yer alan habere g\u00f6re; Ta\u015fk\u0131n\u2019\u0131n yerine t\u00f6rende MKE\u2019yi Genel M\u00fcd\u00fcr Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Akif Akg\u00fcl, temsil etti.\r\n\r\n,Ta\u015fk\u0131n\u2019\u0131n s\u00fcrpriz bir kararla istifa etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131karken, MKE\u2019den bir yetkili ise Ta\u015fk\u0131n\u2019\u0131n \u015fimdilik izin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrd\u00fc.