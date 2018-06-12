Mobilya devinden ürün yasaklama kararı

\u0130sve\u00e7'in mobilya devi IKEA, 2020'den itibaren tek kullan\u0131ml\u0131k plastik \u00fcr\u00fcnleri d\u00fcnya genelindeki t\u00fcm ma\u011fazalar\u0131nda yasaklama karar\u0131 ald\u0131.\r\n,\u0130sve\u00e7'in mobilya devi IKEA'n\u0131n internet sayfas\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u00e7\u00f6p po\u015feti, \u00e7atal, b\u0131\u00e7ak gibi her t\u00fcrl\u00fc tek kullan\u0131ml\u0131k plastik \u00fcr\u00fcn\u00fcn d\u00fcnya genelindeki 363 ma\u011faza ve restoranda yasaklanaca\u011f\u0131 belirtildi. \r\n,IKEA Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Torbj\u00f6rn L\u00f6\u00f6f de yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2020'den itibaren ma\u011fazalarda y\u00fczde 100 yenilenebilir enerjiye ge\u00e7eceklerini vurgulad\u0131.\r\n,Bu \u00e7er\u00e7evede geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm ve yenilenebilir \u00fcr\u00fcnlerin kullan\u0131m\u0131na b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131m yapt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydeden L\u00f6\u00f6f, 2030'a kadar sadece y\u00fczde 100 yenilenebilir enerjiden elde edilen malzemeler kullanmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,B\u00f6ylece bir milyar insana daha kaliteli bir ya\u015fam sunabileceklerine i\u015faret eden L\u00f6\u00f6f, yenilenebilir enerjiye halihaz\u0131rda 1,7 milyar avro yat\u0131r\u0131m yapt\u0131klar\u0131n\u0131 ve bu \u00e7er\u00e7evede 750 bin g\u00fcne\u015f paneli ve 416 r\u00fczgar paneli in\u015fa edilece\u011fini bildirdi.\r\n