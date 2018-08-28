Modeste olmadı rota Sakho'ya döndü

Aslan\u2019da hareketli g\u00fcnler ya\u015fan\u0131yor. Modeste\u2019nin menajeriyle anla\u015famayan Cimbom, bu kez Rennes\u2019in y\u0131ld\u0131z\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor.,Gomis'in sat\u0131lmas\u0131yla golc\u00fc transferinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 h\u0131zland\u0131ran Galatasaray'da s\u0131cak saatler ya\u015fan\u0131yor.\r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, uzun s\u00fcredir temas halinde oldu\u011fu Modeste transferini ask\u0131ya al\u0131rken, listesine yeni bir y\u0131ld\u0131z girdi.\r\n\r\n,Frans\u0131z oyuncunun menajerinin talep etti\u011fi \u00fccrette indirim yapmamas\u0131 nedeniyle rotay\u0131 de\u011fi\u015ftiren Aslan, Rennes'in y\u0131ld\u0131z\u0131 Diafra Sakho i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. 29 ya\u015f\u0131ndaki oyuncuyla temasa ge\u00e7ildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Frans\u0131z bas\u0131n\u0131 da sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n Senegalli golc\u00fcyle g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazarken, k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde somut ad\u0131mlar\u0131n at\u0131lmas\u0131 bekleniyor., Sakho'yu renklerine katmay\u0131 hedefleyen Galatasaray'\u0131n Rennes'e sat\u0131n alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Frans\u0131z ekibinin ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun ocak ay\u0131nda 10 milyon euro bedelle kadrosuna katt\u0131\u011f\u0131 y\u0131ld\u0131z futbolcu, Lig 1'de beklentileri kar\u015f\u0131layamazken, 2017-18'de yaln\u0131zca 2 gol atabildi.\r\n\r\n,Aslan'\u0131n temasa ge\u00e7ti\u011fi Diafra Sakho, h\u0131z\u0131yla \u00f6ne \u00e7\u0131kan isimlerden... Birebirlerde rakibine kolay \u00fcst\u00fcnl\u00fck sa\u011flayabilen Senegalli' en b\u00fcy\u00fck handikab\u0131 ise \u00e7abuk sinirlenmesi...\r\n\r\n,5 farkl\u0131 kul\u00fcpte forma giyen Sakho'nun bonservislerine 15 milyon euro \u00f6dendi. Metz'ten 5 milyon euro bedelle West Ham'a giden Senegalli, buradan da Rennes'e 10 milyon euro bonservisle ge\u00e7ti. \r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Rennes formas\u0131yla 31 resmi kar\u015f\u0131la\u015fmaya \u00e7\u0131kan Sakho, bu ma\u00e7larda 7 kez rakip fileleri havaland\u0131rmay\u0131 ba\u015fard\u0131. (Fotoma\u00e7)