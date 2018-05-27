Mohamed Salah, Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Ak\u0131llara ise Salah, yakla\u015fmakta olan D\u00fcnya Kupas\u0131'nda oynayacak m\u0131 sorusu geldi.,Liverpool formas\u0131 ile muhte\u015fem bir sezonu geride b\u0131raka Salah ge\u00e7irdi\u011fi sakatl\u0131k nedeniyle D\u00fcnya Kupas\u0131'nda forma giyemeyebilir ,G\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde sahadan \u00e7\u0131kan Mohamed Salah'\u0131n sakatl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.,Mohamed Salah'\u0131n durumu yap\u0131lan tetkikler sonras\u0131 belli olacak.,D\u00fcn ak\u015fam oynanan dev kar\u015f\u0131la\u015fmada olduk\u00e7a \u00fcz\u00fcc\u00fc bir olay ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.,Bu sezon muhte\u015fem bir performans ortaya koyup tak\u0131m\u0131n\u0131 s\u0131rtlayan Muhammed Salah sakatlanarak g\u00f6zya\u015flar\u0131 i\u00e7inde sahay\u0131 terk etmek zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131.