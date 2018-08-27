Molada otobüs bagajının kapağını kaldırdılar şoke oldular!

Bagaj b\u00f6l\u00fcm\u00fcndeki ikinci \u015fof\u00f6r \u0130rfan Ayfer'i (63) uyand\u0131rmak i\u00e7in seslenen otob\u00fcs g\u00f6revlileri, cevap alamay\u0131nca bagaj\u0131n kapa\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,Ayfer'in hareketsiz yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden yolcular ve otob\u00fcs g\u00f6revlileri, g\u00fcvenlik ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi.\r\n\r\n,Feci olay Trabzon'da ya\u015fand\u0131...,Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yap\u0131lan incelemede Ayfer'in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlendi.\r\n\r\n,Ayfer'in \u00f6l\u00fcm nedeninin tespiti i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Molada otob\u00fcs bagaj\u0131n\u0131n kapa\u011f\u0131n\u0131 kald\u0131rd\u0131lar \u015foke oldular!\r\n,"Kurtalan Yeteneklerini Ke\u015ffediyor" adl\u0131 proje kapsam\u0131nda Siirt'in Kurtalan il\u00e7esinden Karadeniz gezisine \u00e7\u0131kan grubu ta\u015f\u0131yan otob\u00fcs\u00fcn s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, yemek molas\u0131 i\u00e7in Karadeniz Sahil Yolu Akyaz\u0131 mevkisindeki bir tesisin \u00f6n\u00fcnde durdu.\r\n\r\n