Moody's'ten skandal Türkiye kararı

Bir skandal karara daha imza att\u0131lar!,Uluslararas\u0131 kredi derecelendirme kurulu\u015fu Moody's, aralar\u0131nda 18 T\u00fcrk bankas\u0131n\u0131n da bulund\u011fu 20 finans kurulu\u015funun notunu indirdi.\r\n\r\n,Moody's, 17 A\u011fustos'ta a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 kararda ise, T\u00fcrkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e d\u00fc\u015f\u00fcrm\u00fc\u015f ve not g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fc "dura\u011fan"dan "negatif"e \u00e7evirmi\u015fti.\r\n.,S\u00f6zde ba\u011f\u0131ms\u0131z kurulu\u015flar Trump'\u0131n emriyle harekete ge\u00e7erek, T\u00fcrkiye'ye sistematik bir bi\u00e7imde ekonomik sald\u0131r\u0131lara imza at\u0131yorlar.\r\n,Ekonomik tetik\u00e7iler yine i\u015f ba\u015f\u0131nda!,Trump'\u0131n emriyle harekete ge\u00e7mi\u015flerdi..., Son olarak Donald Trump, Ajan Brunson'u bahane ederek T\u00fcrkiye'yi i\u015faret etmi\u015f, tehditkar bir tav\u0131rla "ne olaca\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rece\u011fiz" demi\u015fti...\r\n,.,Uluslararas\u0131 kredi derecelendirme kurulu\u015fu Moody's, aralar\u0131nda 18 T\u00fcrk bankas\u0131n\u0131n da bulund\u011fu 20 finans kurulu\u015funun notunu indirdi.\r\n