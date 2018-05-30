Moodys, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Ge\u00e7en hafta Fitch Raftings, T\u00fcrkiye hakk\u0131nda \u00fcst \u00fcste 3 kez a\u00e7\u0131klamalarda bulunmu\u015f, T\u00fcrkiye'yi kredi notunu d\u00fc\u015f\u00fcrmekle tehdit etmi\u015fti. \r\n\r\n,Son dakika gelen habere g\u00f6re; 24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesi Moodys, T\u00fcrkiye'nin 2018 y\u0131l\u0131na ili\u015fkin b\u00fcy\u00fcme tahminini y\u00fczde 4'ten y\u00fczde 2,5'e d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.,Bir di\u011fer kredi derecelendirme kurulu\u015fu olan Moody's Investors Service de devreye girerek, T\u00fcrkiye'nin 2018 y\u0131l\u0131na ili\u015fkin b\u00fcy\u00fcme tahminini y\u00fczde 4'ten y\u00fczde 2.5'e d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,Moody's'in "K\u00fcresel Makro G\u00f6r\u00fcn\u00fcm 2018- 2019" raporunun May\u0131s ay\u0131 g\u00fcncellemesinde geli\u015fmi\u015f ve geli\u015fen ekonomilerde, b\u00fcy\u00fcmedeki h\u0131zlanman\u0131n y\u00fckselen bor\u00e7lanma maliyetleri ve s\u0131k\u0131 kredi ko\u015fullar\u0131 ile s\u0131n\u0131rlanaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Raporda, "Geli\u015fen piyasa ekonomilerinin 2018 ve 2019 y\u0131llar\u0131nda -2017deki y\u00fczde 5.3'ten- y\u00fczde 5.2 b\u00fcy\u00fcmesi tahmin ediliyor." ifadesi yer ald\u0131.\r\n\r\n,Geli\u015fen piyasa ekonomilerinin g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcn her \u00fclkenin genel ekonomik g\u00fcc\u00fc ve sermaye ak\u0131mlar\u0131n\u0131n volatilitesine dayanma g\u00fcc\u00fc de\u011ferlendirmesine dayal\u0131 oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n