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Türkiye Gazetesi

Mor altının çiçeği ayrı yağı ayrı değerli

Mor altının çiçeği ayrı yağı ayrı değerli
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Türkiye’de ilk olarak Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde, yaklaşık 4 yıl önce de Burdur’un Karakent köyündeki Lisinia Doğa Yaşam Merkezi’nde ekimi yapılan lavanta, en çok bu iki ilde üretiliyor. Çok az su tüketmesi dolayısıyla her geçen yıl suyu azalan Burdur Gölü’nün korunması için de büyük önem arzeden lavanta, Lisinia Doğa Yaşam Alanı içinde, gölün hemen kenarında ve Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy’de ve Keçiborlu ilçesinin Senir beldesinde çok yaygın üretiliyor. Isparta ve Burdur’un yanı sıra Muğla, Denizli, Adana, Antalya ve Afyonkarahisar gibi çeşitli illerde de yaygınlaşan lavanta üretimi, toplamı 10 bin dekarı aştı. Bunun 6 bin 500 dekarı ise Burdur ve Isparta’da.

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