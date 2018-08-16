Morbid obez hastası genç 136 kilo verdi, bakın nasıl değişti

Morbid obezite hastas\u0131 27 ya\u015f\u0131ndaki John Allaaire, fitness program\u0131yla 244 kilodan 136 kiloya d\u00fc\u015ft\u00fc.,136 kilo verdikten sonra v\u00fccudu sarkan John Allaaire, yemek ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile verdi\u011fi m\u00fccadeleyi anlatt\u0131. ,"Obez olmak ayr\u0131 bir durum, morbid obeziteye ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131zda ise apayr\u0131 bir durumla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yorsunuz. ,20 ya\u015f\u0131ma geldi\u011fimde doktora gittim ancak onlar benim a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131m\u0131 \u00f6l\u00e7emediler. ,Bunun \u00fczerine Florida'daki bir bal\u0131k pazar\u0131na gittim. Pazar\u0131n arkas\u0131nda ticari ama\u00e7la kullan\u0131lan bir \u00f6l\u00e7ekte tart\u0131lmak zorunda kald\u0131m., Oradaki insanlara neden orada oldu\u011fumu anlatmak zorunda kald\u0131m. Bana verilen tepkilerin hi\u00e7birini hat\u0131rlam\u0131yorum." diyen John'un kilo verme hikayesi...\r\n\r\n,'Yeme al\u0131\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ma bakt\u0131\u011f\u0131mda anne-babam\u0131n bo\u015fanma d\u00f6neminde ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark ediyorum. Annem o d\u00f6nemde \u00fcz\u00fclmemi engellemek i\u00e7in 'Bu gece \u00e7ok g\u00fczel bir pazara gidelim ve kendimize fazladan pasta alal\u0131m!' diyordu.'\r\n\r\n,Bu durumu John 18 ya\u015f\u0131ndayken babas\u0131n\u0131n kanser oldu\u011fu ger\u00e7e\u011fiyle ba\u015fa \u00e7\u0131kmak i\u00e7in kendisini yemeye verdi\u011fi ger\u00e7e\u011fiyle devam etmi\u015f. \u00d6yle ki John, 1 y\u0131l i\u00e7inde 172 kilodan 226 kiloya \u00e7\u0131km\u0131\u015f. Bu de\u011fi\u015fim onu morbid obezite kateogisine alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,'Okula gitmek yerine her g\u00fcn fast food satan restoranlara gidiyordum. Spor radyolar\u0131n\u0131 dinyordum. G\u00fcnde 3-4 \u00f6\u011f\u00fcn yemek yiyordum.' diyen John, bu h\u0131zl\u0131 kilo alma miktar\u0131yla her g\u00fcn hayattan daha da uzakla\u015f\u0131yor, \u00f6l\u00fcme do\u011fru y\u00fcr\u00fcyordu. ,Kendisini en a\u011f\u0131r 244 kiloda hat\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen John, daha fazla kilo al\u0131p almad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc bal\u0131k pazar\u0131nda tart\u0131ld\u0131ktan sonra tekrar kilosunu \u00f6\u011frenmek i\u00e7in \u00e7aba harcamam\u0131\u015f. A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden birka\u00e7 koltuk ve sandalyenin k\u0131r\u0131lmas\u0131na sebep olan John, tuvalete dahi oturamamaya ba\u015flam\u0131\u015f.\r\n\r\n,12 ya\u015f\u0131ndan beri tan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Caila ile ili\u015fkiye ba\u015flamas\u0131yla hayat\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini s\u00f6yleyen John, 'Caila beni oldu\u011fum gibi seviyordu. Benimle 240 kilonun \u00fczerindeyken evlenmi\u015fti. Ancak ben Caila'n\u0131n b\u00f6yle bir zorunlulu\u011fun i\u00e7inde ya\u015famas\u0131na izin veremezdim. Kilo veremezsem hayat\u0131m\u0131n sonuna kadar onu bu ya\u015fama mahkum edecektim.'\r\n\r\n,O d\u00f6nem San Diego'da ya\u015fayan John, zay\u0131flama merkezi reklam\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fckten sonra b\u00fcy\u00fck bir ad\u0131m att\u0131. T\u00fcm abur cuburlar\u0131 \u00e7\u00f6pe atan John, ard\u0131ndan kilo vermek i\u00e7in zayflama merkezine gitmeye karar verdi. \u0130lk senasa girdi\u011finde ona uzmanlar 6 haftada 9 kilo verdirece\u011fine s\u00f6z verdi. Ancak John ilk 3 haftada 9 kilo kaybetmi\u015fti bile. H\u0131zla de\u011fi\u015fmeye ba\u015flayan John, 6 haftada 14 kilo vermi\u015fti. 15 ay sonunda ise 134 kiloya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Zay\u0131flama merkezinin en ba\u015far\u0131l\u0131 kat\u0131l\u0131mc\u0131s\u0131 olarak g\u00f6r\u00fclen John, spor salonundaki ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yeni bir sorunla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalm\u0131\u015ft\u0131. John'un neredeyse 9 kilodan fazla derisi sarkm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Konu ile ilgili konu\u015fan Caila, John'u sarkan deri sorununun sadece g\u00f6r\u00fcn\u00fc\u015f a\u00e7\u0131s\u0131ndan de\u011fil ba\u015fka y\u00f6nlerden de etkiledi\u011fini s\u00f6yeledi. 'Ameliyat sadece genel ya\u015fam kalitesini de\u011fi\u015ftirecek. Bu sayede tamamen \u00f6zg\u00fcr hissedecek.' diyen Caila e\u015finin art\u0131k sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir hayat s\u00fcrecek olmas\u0131ndan ve daha iyi hissedecek olmas\u0131ndan \u00e7ok mutlu.\r\n\r\n,10 saat s\u00fcren operasyonun ard\u0131ndan g\u00f6vdesi ve kollar\u0131ndaki cildin b\u00fcy\u00fck k\u0131sm\u0131 al\u0131nan John, ilk kez cildinin sarkmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in herhangi bir korse giymeden dola\u015fabiliyordu.\r\n\r\n,1 y\u0131l boyunca cildinin yeni \u00f6l\u00e7\u00fclerine al\u0131\u015fabilmesi i\u00e7in kompresyon giysiler giymesi gereken John'un ameliyat s\u00fcrecinde en \u00e7ok \u00f6zledi\u011fi \u015fey ise spor yapmak ve sporda edindi\u011fi arkada\u015flar\u0131 olmu\u015f. John, bir an \u00f6nce iyile\u015fip spora geri d\u00f6nebilmek i\u00e7in can at\u0131yor.\r\n\r\n,1 y\u0131l boyunca cildinin yeni \u00f6l\u00e7\u00fclerine al\u0131\u015fabilmesi i\u00e7in kompresyon giysiler giymesi gereken John'un ameliyat s\u00fcrecinde en \u00e7ok \u00f6zledi\u011fi \u015fey ise spor yapmak ve sporda edind