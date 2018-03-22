Motorine büyük zam bekleniyor

Bu geceyar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olacak \u015fekilde motorinin litre sat\u0131\u015f fiyat\u0131na 17 kuru\u015f zam beklendi\u011fini duyurdu. \r\n,Petrol \u00dcr\u00fcnleri \u0130\u015fverenler Sendikas\u0131 (P\u00dc\u0130S), bu geceyar\u0131s\u0131ndan itibaren ge\u00e7erli olacak \u015fekilde motorinin litre sat\u0131\u015f fiyat\u0131na 17 kuru\u015f zam beklendi\u011fini duyurdu. \r\n,Beklenen zamm\u0131n ard\u0131ndan motorin litre sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131 \u0130stanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,16 liradan 5,33 liraya, \u0130zmir'de ise 5,17 liradan 5,34 liraya \u00e7\u0131kacak. \r\n,Da\u011f\u0131t\u0131m firmalar\u0131n\u0131n belirledi\u011fi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle \u015firketler ve kentlere g\u00f6re k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 de\u011fi\u015fiklik g\u00f6sterebiliyor.