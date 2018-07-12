Muavine 200 lira bahşiş verdi! Hayatının şokunu yaşadı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, olay Seyhan il\u00e7esi Fevzipa\u015fa Mahallesi`ndeki Merkez Otogar`da meydana geldi. Almanya`da \u00e7al\u0131\u015fan M\u00f6hteber Y\u0131lmaz (56), yaz tatili i\u00e7in \u0130zmir \u00fczerinden Adana`ya akrabalar\u0131n\u0131n yan\u0131na gelmek istedi.\r\n,\u015eehirleraras\u0131 otob\u00fcse binen Y\u0131lmaz, mola yerinde indikten sonra \u00e7antas\u0131ndaki 420 euro paras\u0131n\u0131n yerinde olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. Y\u0131lmaz, muavin Oktay \u00dc.`ye (30) durumu anlatarak yard\u0131m istedi. Bunun \u00fczerine Oktay \u00dc. de etraf\u0131 arayarak, "Biz burada neler g\u00f6rd\u00fck. \u0130nsanlar neler kaybediyor, ke\u015fke \u00e7antan\u0131 yan\u0131na alsayd\u0131n" dedi. Paras\u0131n\u0131 bulamayan Y\u0131lmaz, otob\u00fcs Adana`ya yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada polisi arayarak yard\u0131m istedi.\r\n,\u0130hbar \u00fczerine otob\u00fcs terminaline gelen Adana Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 H\u0131rs\u0131zl\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, otob\u00fcs\u00fcn yana\u015faca\u011f\u0131 peronda beklemeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Otob\u00fcs\u00fcn gelmesiyle polis otob\u00fcste arama yap\u0131p, Y\u0131lmaz`\u0131n ifadesini ald\u0131. Ekipler, Y\u0131lmaz`\u0131n firma \u00e7al\u0131\u015fan\u0131ndan \u015f\u00fcphelendi\u011fini s\u00f6ylemesi \u00fczerine Oktay \u00dc. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Polis, yapt\u0131\u011f\u0131 aramada ise otob\u00fcs\u00fcn i\u00e7indeki b\u00f6lmede battaniyelerin aras\u0131nda 420 euro paray\u0131 buldu.\r\n,"Ben 10 y\u0131ld\u0131r bu firmada \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum. Bizde \u00f6yle \u015feyler olmaz" diyen Oktay \u00dc. ve M\u00f6hteber Y\u0131lmaz, polis merkezine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. H\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131na tepki g\u00f6steren di\u011fer yolcular ise, seyahatleri boyunca tedirgin bir \u015fekilde yolculuk yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, su\u00e7lunun bulunmas\u0131n\u0131 istedi.\r\n,\u00c7apraz sorguya al\u0131nan Oktay \u00dc., paray\u0131 kendisinin ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 itiraf etti. \u0130kinci bir \u015fok ya\u015fayan M\u00f6hteber Y\u0131lmaz, Oktay \u00dc. ve otob\u00fcs firmas\u0131ndan \u015fikayet\u00e7i olurken, muavine hizmetinden dolay\u0131 verdi\u011fi 200 lira bah\u015fi\u015fi de geri ald\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Oktay \u00dc., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131.\r\n