Mücahit Arslan’dan evlilik yolunda ilk adım

AK Parti\u2019nin kurucular\u0131ndan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131n Belediye Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan bu yana en yak\u0131n\u0131ndaki isimlerden biri olarak dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da yapan Ankara Milletvekili M\u00fccahit Arslan evlili\u011fe ilk ad\u0131m\u0131 att\u0131.,Arslan ve Saruhan aileleri 11 Nisan Cuma ak\u015fam\u0131 bir araya gelerek \u00e7iftin s\u00f6z y\u00fcz\u00fcklerini takt\u0131. Arslan\u2019\u0131n s\u00f6zlendi\u011fi Fatma K\u00fcbra Saruhan, Fatih \u00dcniversitesi End\u00fcstri M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu. Saruhan i\u015f ya\u015fam\u0131n\u0131 elektrik, elektronik ve kimya sekt\u00f6rlerinde faaliyet g\u00f6steren aile \u015firketlerinde y\u00f6netim kurulu \u00fcyesi ve ihracat direkt\u00f6r\u00fc olarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Saruhan, Almanya\u2019da 1933\u2019te kurulan temizlik ara\u00e7lar\u0131 markas\u0131 Fakir\u2019in varislerinden. \u00e7iftin d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn\u00fcn yaz bitmeden yap\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.,AK Parti\u2019nin m\u00fczmin bekarlar\u0131ndan Diyarbak\u0131rl\u0131 Arslan, Erdo\u011fan\u2019\u0131n hem\u015fehrisi, Saruhan \u015eirketler Grubu Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ali Zeki Saruhan\u2019\u0131n k\u0131z\u0131 Fatma K\u00fcbra Saruhan ile evleniyor.