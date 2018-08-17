Müftülük toplantısında dehşet!

Erzincan'\u0131n Tercan \u0130l\u00e7esi'nde deh\u015fet ya\u015fand\u0131.,Olayda ilk belirlemelere g\u00f6re; 1 imam ile 1 vaiz hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan 2 imam\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi \u00fczerine \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 4\u2019e y\u00fckseldi. ,.,M\u00fcft\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn ayl\u0131k ola\u011fan toplant\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fmada silahlar \u00e7ekildi. ,5 imam ise yaraland\u0131. ,Olayla ilgili tahkikat ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n