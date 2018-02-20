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Ramazan
Müge Anlı bile bulamamıştı, 8 sene sonra şoke eden olay!
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Mürüvvet Yaradılmış'ın yakınları 2011 yılında bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurmuş ancak bir sonuç alamamıştı. Olayın aslı 8 sene sonra ortaya çıktı...
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