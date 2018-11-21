Müge Anlı'da şok itiraf! İzleyenler dondu kaldı

Kas\u0131m ba\u015f\u0131nda Gaziantep'te ger\u00e7ekle\u015fen Ercan Gezer cinayeti M\u00fcge Anl\u0131'da masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131. ,K\u0131z\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in M\u00fcge Anl\u0131\u2019dan yard\u0131m isteyen 30 ya\u015f\u0131ndaki anne Aycan Gezer, "K\u0131z\u0131m\u0131 ka\u00e7\u0131rd\u0131lar. E\u015fim ka\u00e7\u0131ranlar\u0131n evine gidip k\u0131z\u0131m\u0131 almak istedi. Orada kocam\u0131 pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00f6ld\u00fcrd\u00fcler" dedi.\r\n,Kas\u0131m ba\u015f\u0131nda Gaziantep'te ger\u00e7ekle\u015fen Ercan Gezer cinayeti M\u00fcge Anl\u0131'da masaya yat\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,\u0130ddialara g\u00f6re; Gaziantep\u2019te ya\u015fayan Gezer Ailesi\u2019nin 14 ya\u015f\u0131ndaki k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131 Sevil, 2 Kas\u0131m g\u00fcn\u00fc U\u011fur Di\u015fli adl\u0131 ki\u015fi taraf\u0131ndan ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131. \r\n,Baba Gezer'in \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan arkada hamile e\u015fi ve 3 \u00e7ocu\u011fu kald\u0131. \r\n, K\u0131z\u0131n\u0131 al\u0131p evine d\u00f6nece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnen baba, U\u011fur Di\u015f\u00e7i\u2019nin akrabalar\u0131 taraf\u0131ndan pompal\u0131 t\u00fcfekle vurularak \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc. ,Orada kocam\u0131 pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00f6ld\u00fcrd\u00fcler" dedi. \r\n,K\u0131z\u0131n\u0131 bulmak i\u00e7in M\u00fcge Anl\u0131\u2019dan yard\u0131m isteyen 30 ya\u015f\u0131ndaki anne Aycan Gezer, 2 Kas\u0131m'da ger\u00e7ekle\u015fen cinayet ile ilgili konu\u015ftu. \r\n,Baba Ercan Gezer, k\u0131z\u0131n\u0131 almak i\u00e7in U\u011fur Di\u015f\u00e7i\u2019nin evine gitti.,Programda konu\u015fan Aycan Gezer, "K\u0131z\u0131m\u0131 ka\u00e7\u0131rd\u0131lar. E\u015fim ka\u00e7\u0131ranlar\u0131n evine gidip k\u0131z\u0131m\u0131 almak istedi. \r\n,Anne Gezer, k\u00fc\u00e7\u00fck Sevil\u2019in de ba\u015f\u0131na k\u00f6t\u00fc bir \u015fey gelmesinden endi\u015fe etti\u011fini dile getirdi. \r\n\r\n