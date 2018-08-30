Müge Anlı'dan flaş gelişme!

M\u00fcge Anl\u0131'da fla\u015f geli\u015fme!,'M\u00fcge Anl\u0131 ne zaman ba\u015flayacak' sorusu 22 Haziran'da sezon finali yapan ve \u00e7ok izlenen program hakk\u0131nda aylard\u0131r en \u00e7ok merak edilen konu olmu\u015ftu.,M\u00fcge Anl\u0131 ile Tatl\u0131 Sert ne zaman ba\u015flayacak? Tarih belli oldu... \u0130\u015fte M\u00fcge Anl\u0131 yeni sezon tarihi,G\u00fcnd\u00fcz ku\u015fa\u011f\u0131 program\u0131 M\u00fcge Anl\u0131 ile Tatl\u0131 Sert'in yeni sezon tarihi belli oldu. 22 Haziran 2018 tarihinde sezon finali yapan M\u00fcge Anl\u0131 program\u0131n\u0131n net tarihi Atv\u2019nin resmi sayfas\u0131 \u00fczerinden payla\u015f\u0131ld\u0131.,2008 y\u0131l\u0131ndan bu yana Atv'de sabah ku\u015fa\u011f\u0131nda yay\u0131nlanan M\u00fcge Anl\u0131 ile Tatl\u0131 Sert program\u0131n\u0131n yeni sezon tan\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f ancak tarih bilgisi verilmemi\u015fti.,Resmi sayfadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re M\u00fcge Anl\u0131 ile Tatl\u0131 Sert", 3 Eyl\u00fcl Pazartesi g\u00fcn\u00fc Atv ekran\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131 yerden devam edecek. ,M\u00fcge Anl\u0131\u2019n\u0131n kendisiyle ayn\u0131 ismi ta\u015f\u0131yan program, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek \u00e7ok faili me\u00e7hul cinayeti ayd\u0131nlatacak, kay\u0131plar\u0131 bulacak, aileleri kavu\u015fturacak.