Müge Anlı devreye girdi... Bu halde bulundu!

Amerika\u2019dan \u0130stanbul\u2019a geldi\u011finde Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda daha g\u00fcmr\u00fckten \u00e7\u0131kmadan kaybolan demans hastas\u0131 (bunama) 73 ya\u015f\u0131ndaki Murat \u00c7aml\u0131bay, M\u00fcge Anl\u0131\u2019n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucu bulundu.,Demans hastas\u0131 olan 73 ya\u015f\u0131ndaki \u00c7al\u0131mbay, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda daha g\u00fcmr\u00fckten \u00e7\u0131kmadan kayboldu. ,Program sorumlular\u0131nca yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, M\u00fcge Anl\u0131, ya\u015fl\u0131 adam\u0131 bulabilmek i\u00e7in t\u00fcm imkanlar\u0131 seferber etti. , Ad\u0131m ad\u0131m Murat \u00c7aml\u0131bay\u2019\u0131n izi s\u00fcr\u00fcld\u00fc. T\u00fcm g\u00fcvenlik kameralar\u0131 izlendi. \u00c7ok ge\u00e7meden de m\u00fcjdeli haber geldi. ,M\u00fcge Anl\u0131\u2019n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 birka\u00e7 saatlik araman\u0131n sonunda Murat \u00c7aml\u0131bay, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131\u2019nda uyurken bulundu.,Amerika'da ya\u015fayan Murat \u00c7aml\u0131bay, 6 Eyl\u00fcl Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc T\u00fcrkiye\u2019ye geldi.,Karde\u015fi G\u00fcne\u015f \u00c7al\u0131mbay, t\u00fcm havaliman\u0131n\u0131 alt\u00fcst etti. Ancak bir t\u00fcrl\u00fc a\u011fabeyini bulamad\u0131. Bunun \u00fczerine yard\u0131m istemek i\u00e7in M\u00fcge Anl\u0131\u2019ya ba\u015fvurdu.