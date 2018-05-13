Muğla'da sinir krizi geçiren kadın intihar etti

Mu\u011fla'n\u0131n Milas il\u00e7esinde bilinmeyen bir nedenle fenala\u015farak cinnet getiren bir intihar etti.,Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi \u00fczerinde bir ikamette oturan evli ve bir \u00e7ocuk annesi olan Semiha \u00d6zer\u2019in, bilinmeyen bir nedenle ak\u015fam saatlerinde sinir krizi ge\u00e7irerek can\u0131na k\u0131yd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Kendisini b\u0131\u00e7akla a\u011f\u0131r yaralad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen 46 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6zer, yap\u0131lan ihbar\u0131n ard\u0131ndan olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Y\u0131l Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.\r\n\r\n,Burada yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen a\u011f\u0131r bir \u015fekilde yaralanan ve b\u00fcy\u00fck kan kayb\u0131 ya\u015fayan Semiha \u00d6zer, ya\u015fama tutunamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,\u00d6zer\u2019in cans\u0131z bedeni daha sonra 75. Y\u0131l Milas Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131l\u0131rken, e\u015fi ise ifadesi al\u0131nmak \u00fczere \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,G\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.