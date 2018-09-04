Muğla İYİ Parti’den toplu istifa kararı

Mu\u011fla \u0130Y\u0130 Parti, genel merkezin iste\u011fi do\u011frultusunda toplu istifa karar\u0131 ald\u0131.\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Mu\u011fla \u0130l Ba\u015fkan\u0131 \u0130ncilay Gezgin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada;\r\n,Ard\u0131ndan arkada\u015flar\u0131m\u0131zla istifa etmeye karar verdik.,Bir iki g\u00fcn i\u00e7inde istifalar\u0131 al\u0131p genel merkeze iletece\u011fim\u201d diye konu\u015ftu. \r\n,\u201cGenel merkezimizin iste\u011fi \u00fczerine \u00fcyelerimizle birlikte bir toplant\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdik.